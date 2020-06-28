疫情再拉警報 日本官員：尚無再宣布緊急事態必要
〔即時新聞／綜合報導〕日本上月底解除緊急事態宣言，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻再度攀升，其中東京都累計病例已逾6000例，嚴峻情況不容小覷。面對疫情，當局是否再度宣布緊急事態宣言？對此，日本經濟再生擔當大臣西村康稔今日在記者會上指出，鑒於日本境內醫療體系尚有餘裕，認為此時此刻尚無須憂慮是否再度指定緊急事態宣言一事。
根據《NHK》報導，東京都27日單日新增確診病例高達57例，刷新解除緊急宣言後單日新高；針對疫情，西村康稔分析後提出看法，指出「我們正在慎防疫情從東京都擴散至周邊自治體」，西村康稔同時也指出，相關單位正根據都內數據進行分析，以此釐清確診病例相關接觸者、造訪地區、是否可能傳染並導致新病例產生等。
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西村康稔在會上表示，「因醫療系統可以負擔目前狀況，故此時此刻尚無重新指定緊急事態宣言的憂慮」，同時也認為現在也無須要求國民自肅，減少跨都縣府道移動。
日本境內26日單日新增病例逾百，27日則逾90例，截至最新統計，日本境內確診病例則為1萬8409例，死亡病例數則為972例。
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