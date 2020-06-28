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疫情再拉警報 日本官員：尚無再宣布緊急事態必要

日本疫情再拉警報，不過經濟再生部擔當大臣西村康稔判斷認為此刻尚無須憂慮是否再指定緊急事態宣言。（路透）

日本疫情再拉警報，不過經濟再生部擔當大臣西村康稔判斷認為此刻尚無須憂慮是否再指定緊急事態宣言。（路透）

2020-06-28 15:08:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月底解除緊急事態宣言，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻再度攀升，其中東京都累計病例已逾6000例，嚴峻情況不容小覷。面對疫情，當局是否再度宣布緊急事態宣言？對此，日本經濟再生擔當大臣西村康稔今日在記者會上指出，鑒於日本境內醫療體系尚有餘裕，認為此時此刻尚無須憂慮是否再度指定緊急事態宣言一事。

根據《NHK》報導，東京都27日單日新增確診病例高達57例，刷新解除緊急宣言後單日新高；針對疫情，西村康稔分析後提出看法，指出「我們正在慎防疫情從東京都擴散至周邊自治體」，西村康稔同時也指出，相關單位正根據都內數據進行分析，以此釐清確診病例相關接觸者、造訪地區、是否可能傳染並導致新病例產生等。

西村康稔在會上表示，「因醫療系統可以負擔目前狀況，故此時此刻尚無重新指定緊急事態宣言的憂慮」，同時也認為現在也無須要求國民自肅，減少跨都縣府道移動。

日本境內26日單日新增病例逾百，27日則逾90例，截至最新統計，日本境內確診病例則為1萬8409例，死亡病例數則為972例。

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