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三峽大壩危險加劇！官方中午急發長江上游「洪水預警」

三峽大壩洩洪照。（路透社資料照）

三峽大壩洩洪照。（路透社資料照）

2020-07-02 13:32:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨，三峽大壩「潰堤說」再次引起網友關注，雖中國官方一再表明此為「無稽之談」，但除今日凌晨三峽大壩上游區測得「極淺地震」，令人擔憂恐造成山體滑坡，中午長江水利委員會水文局又急發公告，表示長江上游恐形成「長江2020年第1號洪水」，三峽水庫的入水量增加，上午10時入庫流量漲至每秒50000立方公尺。

今日凌晨，位在中國長江三峽大壩上游地區的四川阿壩州若爾蓋縣（北緯34.10度，東經1 02.68度）測得3.2級地震，震源深度8公里的「極淺地震」，令外界擔憂恐危及大壩安全，不料，中午長江水利委員會水文局即發公告，表示「長江2020年第1號洪水」將在長江上游形成，受到暴雨影響，長江上游軒流、烏江、三峽區間、洞庭湖水系水位「明顯上漲」，中游幹流各站水位也持續上升。

長江水利委員會水文局已對烏江、「長江上游三峽庫區」、城陸磯河段發出「洪水藍色預警」，並表示今日上午7時長江三峽水庫入庫流量就已達到每秒5萬立方公尺、烏江武隆站水位191.7公尺，流量每秒達11900立方公尺，中游的蓮花塘水位達31.68公尺。

根據中國全國主要江河洪水編號規定，當長江三峽水庫入庫流量達到每秒5萬立方公尺、中游蓮花塘水位達警戒水位等條件時，會有洪水編號。

長江水利委員會水文局在今日發布烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段「洪水藍色預警」。（圖擷自「長江水文網」）

長江水利委員會水文局在今日發布烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段「洪水藍色預警」。（圖擷自「長江水文網」）

中國今年入汛以來，三峽水庫的水位首次被標記為「紅色警戒」。（圖擷自「長江水文網」）

中國今年入汛以來，三峽水庫的水位首次被標記為「紅色警戒」。（圖擷自「長江水文網」）

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