中國暴雨不斷又連環震 貴州4.5級極淺地震 網友憂爆大規模災害

中國四川阿壩州清晨才發生地震，上午11時11分貴州畢節市赫章縣又發生地震。（圖擷取自中國地震台網）

2020-07-02 12:59:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國今日極淺地震不斷，繼中國地震台在凌晨4時07分測定位在三峽大壩上游的四川阿壩州發生3.2級地震，深度僅8公里。上午11時11分貴州畢節市赫章縣又發生4.5級地震，深度也只有13公里，四川、貴州連日暴雨，令不少人擔心，恐爆發大規模的土石流。

綜合中媒報導，中國地震台網在上午11時11分測得貴州畢節市赫章縣（北緯27.16度，東經104.63度）發生4.5級地震，震源深度13公里，未提及規模大小。這已是本日中國發生的第二起「極淺地震」，凌晨4時07分，四川阿壩州若爾蓋縣（北緯34.10度，東經1 02.68度），也發生3.2級地震，震源深度僅8公里，使三峽大壩「潰堤說」再被網友討論。

請繼續往下閱讀...

因連日暴雨，貴州省自然資源廳、省氣象局早已對貴州省9成以上的縣市發布「24小時大范圍地質災害氣象風險預警」，其中有64個縣（市、區、特區）為橙色預警、16個縣（市、區、特區）為黃色預警，是今年範圍最廣的預警，提醒上述地區容易發生滑坡、崩塌、土石流等地質災害，現在貴州又發生極淺地震，令不少網友擔心恐會爆發「大規模」災害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法