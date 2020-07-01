鐵了心！ 川普批准裁減9500名駐德美軍

美國國防部在6月30日表示，美國總統川普已批准裁減駐德美軍9500人的計畫，在未來數週內向美國國會的國防委員會進行報告後，再與北約盟國進行協商。圖為駐德美軍。（美聯社）

2020-07-01 22:39:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前因不滿德國軍費繳太少，揚言大砍駐德美軍人數，引發大西洋兩端的口水戰不斷；然而美國國防部在6月30日表示，美國總統川普已批准裁減駐德美軍9500人的計畫，在未來數週內向美國國會的國防委員會進行報告後，再與北約盟國進行協商；雖然國防部並未說明被裁掉的9500人會如何處理，但川普先前曾透露，有部分部隊會重新部屬在其他盟國，部分會調回美國本土。

綜合外媒報導，五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）與美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）陸軍上將在6月29日向川普總統解釋「美軍再部署」計畫；而最終川普總統簽署的計畫，不僅符合他的想法，也增強了對俄國的震攝力，更能加強北約、讓盟國安心，提高美國的戰略靈活度與美國歐洲司令部的行動彈性。

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霍夫曼指出，這項計畫在未來數週內向美國國會國防委員會進行重新部屬的報告後，接著再與北約盟國進行磋商；而美國國防部長艾斯培與美國參謀長聯席會議主席麥利陸軍上將，也將在當地時間7月1日公布這項裁減9500名駐德美軍的計畫。

雖然目前國防部並未說明裁減的9500名軍力會如何分配，不過先前川普曾提到，會有部分部隊轉駐守在波蘭，而另外一些部隊會回美國本土；此舉也是川普回應德國的軍事支出未達北約所要求的國內生產毛額（GDP）2%的最低標準，截至2018年德國的軍事支出，僅占GDP 1.2%。

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