談「後美國時期」因應 梅克爾：俄國正以混合戰破壞穩定

針對「美國優先」的新孤立主義興起，德國總理梅克爾（見圖）表示，世界各國不能再把美國想繼續擔任世界領袖的身分視作理所當然，也坦言俄國正在以混合戰破壞穩定，需要與俄國進行有建設性的對話。（法新社）

2020-06-28 22:38:23

〔即時新聞／綜合報導〕針對「美國優先」的新孤立主義興起，德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，世界各國不能再把美國想繼續擔任世界領袖的身分視作理所當然，各國也應對此進行深刻檢討，她也坦言，俄國正在以混合戰（Hybrid Warfare）破壞穩定，需要與俄國進行有建設性的對話。

綜合外媒報導，梅克爾最近接受歐洲各大報聯訪時表示，世界各國不能再把美國想當世界領袖當作理所當然，如果美國選擇放棄這個身分，那各國也應深刻檢討與調整新的國策，「我們從小都知道美國想成為世界大國，但如果美國自願放棄領導全球，那我們不得不對此進行深刻的反省」。

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梅克爾是德國首位德東出身的總理，她過去就十分推崇美國對世界的影響力，也曾在2009年讚揚美國利用影響力對推倒柏林圍牆所做出的貢獻，稱這是「送給東德人難以置信的自由大禮」；然而梅克爾政府執政以來的軍費支出低落也為美國詬病，這批評直到川普政府時越演越烈，最後演變成川普揚言「若德國再不交出應繳的軍費，駐德美軍就砍半」的通牒。

對此梅克爾也表示，「駐德美軍不僅協助保護德國與北約的歐洲成員國，同時也有助於保護美國利益」，然而針對德國軍費問題，她強調，政府了解必須增加投入國防的資金，近年來也增長了相當大的幅度；針對俄羅斯，梅克爾坦言俄羅斯正在利用混合戰（Hybrid Warfare）破壞穩定，但她仍強調必須與俄羅斯進行建設性的對話，「因為俄國的戰略影響力很大，鄰近歐洲的敘利亞、利比亞等國都相當親近俄國」。

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