為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》朝星國保全打噴嚏 台女孫姿燕想認罪被法官拒絕

新加坡實施嚴格防疫阻斷措施，但有台灣孫姓女子（見圖）涉嫌未戴口罩進商場，故意向攔阻的女保全打噴嚏。（圖取自推特）

新加坡實施嚴格防疫阻斷措施，但有台灣孫姓女子（見圖）涉嫌未戴口罩進商場，故意向攔阻的女保全打噴嚏。（圖取自推特）

2020-07-01 20:42:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕新加坡武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情截至1日，已逼近4.5萬例大關，5月12日發生一宗台女向新加坡女性保全故意打噴嚏的惡劣行為，因此該名台女同日被新加坡檢方以「騷擾他人」及「魯莽行為危害他人生命安危」罪名起訴。據星國媒體報導，該女已經認罪，但態度不佳，法官不接受，她最高可被判處入獄6個月。

綜合星國媒體報導，5月12日下午，46歲台籍女子孫姿燕（Sun Szu-Yen，音譯），沒戴口罩帶著10歲兒子逛愛雍‧烏節（ION Orchard）商場，被告在女職員的幫忙下填寫完資料後，一名女保安發現她沒戴口罩，於是要她戴上口罩才進商場。被告於是拿出絲巾要當口罩使用，但被女保安擋下。孫女一氣之下竟故意朝對方打噴嚏，並用英語嗆「閉嘴」，還亮出護照說：「I am China！ I am Taiwan！」

被告1日出庭時表示要認罪，但條件是要讓她有機會解釋，但她的說辭反覆，半途又否認案情，法官因此拒絕讓她認罪。依據當地罰則，若是孫女的罪名成立，最高可能面臨6個月的有期徒刑及罰款5000新加坡元（約新台幣10.5萬元）。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新加坡Q2房價創3年最大跌幅！跌勢恐尚未結束
2020-07-01 16:23

新加坡Q2房價創3年最大跌幅！跌勢恐尚未結束
戴口罩能救經濟！高盛指可避免GDP大減5％
2020-06-30 22:15

戴口罩能救經濟！高盛指可避免GDP大減5％
Mighty Net創新基地 展示成果

Mighty Net創新基地 展示成果
美企撤港選哪落腳？CNN：真正的競爭對手只有1個
2020-06-11 10:44

美企撤港選哪落腳？CNN：真正的競爭對手只有1個
武漢肺炎》後疫情時代 李顯龍：新加坡可能「回不去了」
2020-06-07 22:38

武漢肺炎》後疫情時代 李顯龍：新加坡可能「回不去了」
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
國際今日熱門
2020-06-30 22:57

被印度下架 抖音否認洩漏用戶資訊給中國政府

2020-06-30 23:01

武漢肺炎》美德州疫情再升溫 病毒檢測中心大排長龍

2020-06-30 22:04

控遭護士硬拔下體導管 英國老翁：一生從未經歷的劇痛

2020-06-30 23:07

幫朋友搬家踩破地板 衰男墜落9公尺深井

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播