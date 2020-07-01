武漢肺炎》朝星國保全打噴嚏 台女孫姿燕想認罪被法官拒絕

新加坡實施嚴格防疫阻斷措施，但有台灣孫姓女子（見圖）涉嫌未戴口罩進商場，故意向攔阻的女保全打噴嚏。（圖取自推特）

2020-07-01 20:42:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕新加坡武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情截至1日，已逼近4.5萬例大關，5月12日發生一宗台女向新加坡女性保全故意打噴嚏的惡劣行為，因此該名台女同日被新加坡檢方以「騷擾他人」及「魯莽行為危害他人生命安危」罪名起訴。據星國媒體報導，該女已經認罪，但態度不佳，法官不接受，她最高可被判處入獄6個月。

綜合星國媒體報導，5月12日下午，46歲台籍女子孫姿燕（Sun Szu-Yen，音譯），沒戴口罩帶著10歲兒子逛愛雍‧烏節（ION Orchard）商場，被告在女職員的幫忙下填寫完資料後，一名女保安發現她沒戴口罩，於是要她戴上口罩才進商場。被告於是拿出絲巾要當口罩使用，但被女保安擋下。孫女一氣之下竟故意朝對方打噴嚏，並用英語嗆「閉嘴」，還亮出護照說：「I am China！ I am Taiwan！」

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被告1日出庭時表示要認罪，但條件是要讓她有機會解釋，但她的說辭反覆，半途又否認案情，法官因此拒絕讓她認罪。依據當地罰則，若是孫女的罪名成立，最高可能面臨6個月的有期徒刑及罰款5000新加坡元（約新台幣10.5萬元）。

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