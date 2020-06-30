武漢肺炎》美德州疫情再升溫 病毒檢測中心大排長龍

美國德克薩斯州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測中心門外排著長長隊伍。（美聯社）

2020-06-30 23:01:51

〔即時新聞／綜合報導〕在過去2週，美國德克薩斯州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）傳染狀況越來越不樂觀，病毒檢測中心門外排著長長隊伍，德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，現在疫情在德州的擴散狀況「非常迅速且危險」。

《法新社》報導，德州最大、全美第4大城休士頓，最近常被民眾比擬為第2個紐約，目前該州的武漢肺炎感染率已達14%，是本月初的2倍。

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排隊希望接受檢測的民眾索利斯（Maria Solis）表示，2週前她第1次檢測呈陽性，現在隔離14天後想再做一次檢測確認是否痊癒，她補充，「從凌晨3點便開始排隊，2星期前根本不用」。醫學生加爾維茲（Fernando Galvez）有喉嚨痛和胸悶等症狀，他在凌晨4點加入隊伍，並表示已經排了4天，都沒有檢測到。

美國迄今為止武肺確診人數已達268萬2011人，其中12萬8819人病故。休士頓一些民眾認為，德州病例數的激增應該成為全國性的警鐘，並有民眾提到，「政府應該強制戴口罩，那會有很大幫助」。

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