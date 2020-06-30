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再增132萬人！中國共產黨黨員突破9191萬人

根據中國共產黨黨內統計，截至去年底，共產黨黨員增加132萬人，總數達到9191萬4000多人。（法新社）

根據中國共產黨黨內統計，截至去年底，共產黨黨員增加132萬人，總數達到9191萬4000多人。（法新社）

2020-06-30 17:30:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據中國共產黨黨內統計，截至去年底，共產黨黨員增加132萬人，總數達到9191萬4000多人。

綜合中媒報導，截至2019年年底，中國共產黨黨員總數已經來到9191萬4000多人，比起上年淨增了132萬人。此外，共產黨也增加至468萬1000多個基層組織，比起上年增加了7萬1000多個。

中國媒體指出，人員增加，顯示共產黨凝聚力與戰鬥力不斷增強，組織體系也更加健全，讓共產黨執政根基更進扎實。

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