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前香港特首鼓勵舉報違反國安法「鼠輩」 懸賞獎金最高380萬

中國全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，由他發起的《803基金》將懸賞最高100萬港元（約台幣380萬元）的賞金，鼓勵民眾舉報、協助逮捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的香港及其他地區人士。（彭博社資料照）

中國全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，由他發起的《803基金》將懸賞最高100萬港元（約台幣380萬元）的賞金，鼓勵民眾舉報、協助逮捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的香港及其他地區人士。（彭博社資料照）

2020-06-30 16:24:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今日表決無異議通過「港版國安法」。對此，前特首梁振英今日在臉書上連發8篇有關貼文，其中1篇貼文表示，由其發起成立的《803基金》將懸賞最高100萬港元（約台幣380萬元）的賞金，鼓勵民眾舉報及協助拘捕違反「港區國安法」的香港及其他地區人士、提供「在逃犯罪人士」現況以及提供任何其他有關情報。

中國全國政協副主席、前香港特首梁振英截至今日下午1時，在個人臉書上連發8篇和「港區國安法草案」有關的貼文，除點名多位泛民派人士，包括不久前宣布退出香港眾志，改以個人名義活動的黃之鋒、羅冠聰和周庭，和香港民族陣線的發言人梁頌恆等人，蔑稱他們為「鼠輩」。

在其中一篇貼文中他揚言，由他發起成立的《803基金》將懸賞及鼓勵民眾舉報及協助拘捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的香港及其他地區人士，或提供「在逃犯罪人士現況」以及提供任何其他有關情報，賞金最高可達100萬港元（約台幣380萬元）。

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