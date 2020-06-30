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涉及煽動仇恨暴力 美國最大論壇封鎖川普板

美國最大論壇Reddit宣布封鎖2000個討論板，其中也包括川普板。（圖擷自Reddit）

美國最大論壇Reddit宣布封鎖2000個討論板，其中也包括川普板。（圖擷自Reddit）

2020-06-30 10:52:15

〔即時新聞／綜合報導〕各大社群網站近期積極審查仇恨、暴力或散佈種族主義的言論，美國最大論壇Reddit29日以禁止煽動仇恨為由，封鎖約2000個討論板，其中也包含支持美國總統川普的「川普板」（r/The_Donald）。

綜合外媒報導，論壇Reddit的川普板因持續破壞社群規則，允許群眾在板內透過仇恨言論，攻擊和騷擾他人，29日宣布被封鎖。Reddit執行長霍夫曼（Steve Huffman）指出，Reddit論壇是建立社區和歸屬感的地方，而非攻擊人的地方，川普板卻持續違反相關規則。在29日被封鎖前，川普板就曾因為鼓勵暴力行為被Reddit「隔離」。

除川普板外，Reddit也封鎖約2000個政治討論版，其中僅有200個討論版，每日有超過10名活躍用戶，包括左翼Podcast討論板「r/ChapoTrapHouse」。川普板平均每天有7780名活躍用戶，2016年總統大選時，每天吸引數十萬訪客。

社群網站近期開始加強社群規則審查，直播平台「Twitch」29日宣布，川普評到涉及仇恨行為，決定暫時封鎖。Snapchat以川普的公開言論可能煽動暴力為由，宣布不再推播川普的貼文內容。推特（Twitter）則是自上個月起，多次在川普的推文加註事實查核標籤。

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