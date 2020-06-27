怒嗆強制戴口罩 美棕櫚灘居民「神」理由被網友酸爆

美國棕櫚灘23日的公共論壇上，多名反對政府強制戴口罩的居民（見圖）以宗教信仰之名，憤怒強調戴口罩會讓他們違背神的旨意，強烈反對該政策。（路透）

2020-06-28 00:13:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不退燒，為加強落實防疫，近來立法強制民眾戴口罩。美國佛羅里達州（Florida）棕櫚灘（Palm Beach County）23日的公共論壇上，多名反對政府強制戴口罩的居民（Anti-maskers）以宗教信仰之名，憤怒強調戴口罩會讓他們違背神的旨意，因而強烈反對該政策。

綜合美媒報導，佛州棕櫚灘23日的公聽會上，多名反對政府強制全民戴口罩的當地居民紛紛表示，「他們想要拋棄神所創造的神奇呼吸系統，那是在悖逆神的旨意」、「神將祂的氣息吹進人類體內，人因而得以呼吸，怎能容許政府規範人類的呼吸？」甚至有人指著政府官員說，「你們這些服膺於惡魔撒旦的人都會被逮捕，而醫師你更會以反人類罪被逮捕，你逃脫不了神的！」、「你們信神嗎？你們認為自己可以凌駕於神對人類生命的神聖計畫嗎？」

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消息一出，美國網友紛紛嘲諷，「也許比起口罩，他們更想要靠呼吸器來呼吸。」、「戴口罩很難呼吸，當你感染武漢肺炎後，就會知道什麼是全力爭一口氣」、「我只在美國才會看到這種情況，我簡直要笑瘋了」。

武漢肺炎疫情持續在美國延燒，累計確診逾255萬人，死亡病例逾12.7萬，其中，佛羅里達州中累計確診12萬2960人，有1萬2498名累計確診在棕櫚灘。

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