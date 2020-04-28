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華爾街日報：美國如資助世衛 應要求善待台灣

華爾街日報社評指出，台灣疫情處理透明且妥當；世衛對兩岸待遇天差地遠，凸顯置東亞區域政治於全球衛生之上的致命後果。圖為高雄地標八五大樓今晚亮出大大的「ZERO」與愛心，向所有防疫醫護人員致敬來慶祝零確診。（資料照）

華爾街日報社評指出，台灣疫情處理透明且妥當；世衛對兩岸待遇天差地遠，凸顯置東亞區域政治於全球衛生之上的致命後果。圖為高雄地標八五大樓今晚亮出大大的「ZERO」與愛心，向所有防疫醫護人員致敬來慶祝零確診。（資料照）

2020-04-28 11:36:40

〔中央社〕華爾街日報社評讚揚台灣為防疫典範，指世衛偏袒北京釀成致命後果。文章呼籲美國政府調查世衛疫情處理時與國會合作，將世衛改善對台待遇列為美國恢復資助條件之一。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，全球超過300萬人感染、21萬人喪命。美國總統川普14日宣布暫停資助世界衛生組織（WHO），並調查世衛管理不善與隱瞞疫情的責任。

華爾街日報今天的社評指出，台灣疫情處理透明且妥當，截至27日，全台累計確診429例、6人死亡，堪稱防疫典範；中國則慣於隱瞞與政治操控，本土傳染病演變成全球大流行。世衛對兩岸待遇天差地遠，凸顯置東亞區域政治於全球衛生之上的致命後果。

去年12月底，台灣要求世衛提供更多新型冠狀病毒訊息，並警告病毒有人傳人風險，隨後對來自中國湖北省武漢市的班機採取登機檢疫措施。

同一時間，世衛與中國官員淡化疫情威脅。根據加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）學者蕭強，中國與世衛指病毒缺乏人傳人證據的聲明幾乎雷同。今年1月16日，台灣提升武漢旅遊警示，4天之後，中國總算證實新型冠狀病毒有人傳人現象。

1月22日至23日，世衛召開緊急會議討論疫情，台灣官員無法參加。在中國施壓下，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直到1月30日才宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

社評寫道，世衛向北京屈膝，反而彰顯台灣防疫能力。台灣1月20日就啟動防疫，當時全台尚未通報確診個案；武漢1月23日封鎖隔離時，全中國已累積數百起確診病例。譚德塞讚揚中國防疫前，台灣早已展開防疫演練並採取隔離檢疫措施。

中國自1970年代起阻撓台灣充分參與世衛，世衛將台灣稱作「中國台灣」或「台北及周邊地區」，不但造成混淆，還讓北京搶走台灣防疫的功勞。

社評以世衛高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）3月下旬被港媒問到台灣會籍議題時顧左右而言他、還疑似切斷視訊連線為例，指世衛重中國、輕台灣已到「鬧笑話」的地步。

世衛在上述訪問結束後發表聲明，聲稱世衛與所有因應這波疫情的衛生主管機關密切合作，「包括台灣衛生專家」。中華民國外交部隨後指出，2009年至2019年，台灣向世衛申請參與187場技術性會議，僅受邀參與57場，被拒率高達7成。

譚德塞4月8日指控台灣政府縱容民眾對他人身攻擊。社評表示，譚德塞未提出證據，反倒是中國廣東省廣州市近期因疫情引發仇外心態，非裔人士遭逐出住處的證據不斷浮現，非洲多國政府表達關切，來自衣索比亞的譚德塞卻隻字不提。

文末寫道，世界上許多病毒都源自中國，大家都能理解世衛需要和中國保持關係，但世衛明顯偏袒北京的作為危及中國與其他地方的人命。

華爾街日報5日的社評指世衛因忌憚北京而延誤國際防疫，譚德塞難辭其咎，建議美國國會調查世衛防疫作為，以確知判斷力是否受中國政治力影響。這篇社評寫道，世衛如果將防疫政治化，比無用還糟糕，「不該再拿美國資金」。

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