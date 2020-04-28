神秘外星科技？ 美國防部公布3支UFO影片

美國國防部發布3支不明飛行物體（UFO）的影片。（圖片取自影片）

2020-04-28 10:20:19

〔即時新聞／綜合報導〕自從進入太空時代，人類便著迷於尋找外星人的存在，美國國防部發布3支不明飛行物體（UFO）的影片，這些影片曾被一家私人公司流出，轟動一時。國防部希望藉由此舉，破除民間更多的謠言。

綜合外媒報導，這些影片來自美國海軍飛機，以紅外線攝影機紀錄到UFO出沒，顯示其不可思議的速度和移動方式。美國海軍曾在去年9月承認這些影片的真實性。國防部發言人高夫（Sue Gough）表示，他們發布這些影片，藉此消除大眾對其真實性誤解，以及軍方還有更多UFO影片的謠言。

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高夫表示，經過審查後，美國政府已確定這些影片的發布不會洩漏任何機密的功能或系統，也不會影響之後對此類事件所進行的調查。

根據美國海軍現有規定，飛行員在疑似看到UFO時必須進行通報。美國國防部在2017年證實，曾耗時5年、斥資1.1億美元（約新台幣33億元），秘密研究美軍戰機與UFO相遇的實際案例，已取得一定成果，但該計劃已暫停。前機密計劃的負責人埃里松多（Luis Elizondo）當時向《CNN》表示，「有很多有力的證據表明人類可能並不孤單。」

這些影片先前被To The Stars公司在2017年12月至2018年3月間流出，該公司由知名樂團眨眼182（Blink-182）等合資成立，稱其致力研究「不明空中現象（UAP）」等訊息。

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