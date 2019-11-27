不是不明飛行物？白宮緊急關閉 傳可能是鳥兒害的

美國華盛頓26日一度被不明飛行物入侵，導致白宮緊急關閉，但如今傳出雷達偵測到的神秘斑點可能是鳥群。（美聯社）

2019-11-27 11:50:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮26日早晨緊急關閉，國會大廈也限制人員進出，主要是因為雷達偵測到不明飛行物以非常緩慢的速度入侵華盛頓特區空域，如今卻傳出當時在雷達上出現的神秘斑點可能是鳥群。

據《CNN》報導，美國政府消息指出，國會警察指揮中心於雷達上看到國家廣場（National Mall）南方有神秘斑點出現，各機構的高級國家安全官員立即被召集過來並監視局勢。

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初步評估顯示，這個「斑點」是一架未經許可而進入限制領空的飛機，因此白宮才會被短暫封鎖起來，軍機也緊急升空備戰，最後才發現是虛驚一場。

美國國防部目前證實，他們正在分析3種可能的原因：鳥類、大氣異常或無人機。不過，事發時迅速趕到現場攔截的美國海岸防衛隊直升機，在空中沒有發現任何可疑物體，因此執法單位改在地上搜索是否有無人機的痕跡。

此外，2名國會警察透露，從該斑點移動速度緩慢，以及在雷達上出現後又離奇消散的種種跡象看來，這個「不明飛行物」可能只是一群鳥。

空管紀錄更顯示，當時的確有一群鳥飛過華盛頓特區上空，從錄音片段中可以聽到一架緊急出動的軍機呼叫塔台，直說他們差點撞上大約1300隻鳥所組成的飛行編隊。

美國空軍退休上校萊頓（Cedric Leighton）指出，雖然訓練有素的雷達操作員應該能區分一群鳥和一架飛機，但這種錯誤實際上是相當常見的，因為鳥群在雷達螢幕上可能與小型飛機看起來十分相似。

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