中國、世衛、譚德塞的「危險關係」！法媒追蹤調查

法媒追蹤調查世衛秘書長與中國之間的「危險關係」。（圖擷取自網路）

2020-04-28 08:45:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，世界衛生組織（WHO）落後示警動作，引發全球批評，而秘書長譚德塞更成眾矢之的，被懷疑與中國關係「非比尋常」，以致延誤全球抗疫。法國《世界報》發表長篇調查報導，以「危險關係」形容北京與世衛遭人議論的關係。

《法廣》引述法國《世界報》的報導，從時間序來推論，2019年12月30日，中國疾控中心負責人高福看到一份被武漢衛健委洩露的文件，證實武漢發現「不明肺炎」；同一天晚上，武漢醫生李文亮發出警訊，深夜被台灣疾管署副署長羅一鈞在網上看到，天一亮即31日清晨5點即通知相關機構，並向中國索取訊息、提報世衛組織，也是同一天31日，台灣決定對來自武漢的所有人進行測溫，也在提報世衛的文件上提及「人傳人」疫情。

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中國方面也指稱是在31日上午即提報世衛，不過，世衛組織一直不願清楚說明收到北京及台灣的兩封示警電子郵件的「時間」及如何判斷。更不願清楚說明北京首封傳給世衛有關疫情郵件的內容。

台灣成功防疫獲得舉世矚目與肯定，報導認為，這與台灣提早預防有重大關係。

而做為疫情首發國的中國，一直控制一切消息，世衛直到2020年1月14日還強硬表示不存在人傳人證據，不過也同意是「在一個家庭內」的有限傳染，時間一直被耽誤，直到1月20日世衛專家抵武漢「短暫訪問」、中國專家鍾南山才宣告武漢出現「人傳人」。

報導指出，若從2019年12月31日起算到2020年1月20日止，全球防疫失去寶貴的3週時間。

1月22日世衛召開疫情緊急會議，但是，中國代表在會中強力反對宣佈武漢疫情已構成全球緊急衛生事件，並向譚德塞及與會各國代表施壓，最後，會議懸而未決，可是，就在1月22日午夜，中國宣佈武漢23日封城，當時中國公布的確診數是509人、17人死，一直到3天後，一直猶豫不決的譚德塞終於宣佈「疫情在中國很緊急，尚未構成全球緊急事件…」，再引發全球側目。

1月28日譚德塞訪北京，與中國領導人習近平相見歡，不斷讚美防疫的速度與效率，3天後1月31日，世衛緊急會議終宣告疫情已成全球緊急衛生事件。譚德塞還嘴硬指對中國控制疫情能力充滿信任。

2月中世衛向中國派遣一個專家團了解疫情，但只是一次「傀儡行動」，不止行動受限，甚至首發地及疫情核心區武漢都沒有去，到最後一分鐘，有3位專家終到武漢，也是匆匆數小時就跑了，根本沒有時間做調查。

3月10日，習近平到訪武漢，宣稱打贏疫戰。3月11日，世衛終宣布新冠疫情構成全球大流行，當中節奏扣緊。

報導稱，「世衛組織完全與北京站在一條線上」、失敗的面對疫情，更偏聽一方之言，連疫情命名Covid-19都顯得不合邏輯。

報導引述一位外交官的說法，指世衛是全球唯一一個合法的協調全球衛生政策的國際組織，「必須搶救這個戰士」。

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