武漢肺炎》網傳首位疫苗受試者死亡 英國衛生部親上火線闢謠

英國牛津大學研發武漢疫苗，微生物學家格蘭納托（Elisa Granato）自願成為首批受試者，網路卻傳出她的死亡消息。（美聯社）

2020-04-27 23:53:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學目前正著手一項可能的武漢肺炎疫苗，並已進入人體實驗階段，微生物學家格蘭納托（Elisa Granato）是第一批自願受試者之一，沒想到24日注射疫苗之後，竟開始瘋傳格蘭納托的死訊。讓她無奈在推特上澄清謠言，此事也讓英國衛生部跳出來闢謠。

綜合外媒報導，牛津大學這項疫苗試驗於本月24日進行首次人體實驗，英國微生物學家也親自施打疫苗成為首批自願受試者，沒想到之後竟然在網路上瘋傳她死於併發症的假消息，讓格蘭納托趕緊在推特上發影片澄清：「醒來看見關於自己死亡的假消息…各位，我過得很好。」

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英國衛生部也在26日下午親上火線闢謠，指出網路流傳英國第一位新冠肺炎疫苗自願受試者死亡的消息，「完全不屬實！」而散布有關格蘭納托博士死亡假新聞的網站並不是正規新聞媒體，引述之內容完全沒有可靠來源與證據。

當局呼籲，在網路上分享無根據言論之前，應該善用「分享清單」（SHARE checklist）查核，「阻止傷害性內容的傳播」。

....and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa — Fergus Walsh （@BBCFergusWalsh） April 26, 2020

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