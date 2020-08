武漢肺炎》網傳首位疫苗受試者死亡 英國衛生部親上火線闢謠

2020-04-27 23:53:06

〔即時新聞/綜合報導〕英國牛津大學目前正著手一項可能的武漢肺炎疫苗,並已進入人體實驗階段,微生物學家格蘭納托(Elisa Granato)是第一批自願受試者之一,沒想到24日注射疫苗之後,竟開始瘋傳格蘭納托的死訊。讓她無奈在推特上澄清謠言,此事也讓英國衛生部跳出來闢謠。

綜合外媒報導,牛津大學這項疫苗試驗於本月24日進行首次人體實驗,英國微生物學家也親自施打疫苗成為首批自願受試者,沒想到之後竟然在網路上瘋傳她死於併發症的假消息,讓格蘭納托趕緊在推特上發影片澄清:「醒來看見關於自己死亡的假消息…各位,我過得很好。」

英國衛生部也在26日下午親上火線闢謠,指出網路流傳英國第一位新冠肺炎疫苗自願受試者死亡的消息,「完全不屬實!」而散布有關格蘭納托博士死亡假新聞的網站並不是正規新聞媒體,引述之內容完全沒有可靠來源與證據。

當局呼籲,在網路上分享無根據言論之前,應該善用「分享清單」(SHARE checklist)查核,「阻止傷害性內容的傳播」。

