武漢肺炎》日本約60家醫院院內感染 近300醫護染疫

日本武漢肺炎疫情吃緊，醫療院所院內感染情況嚴重，加重醫療崩潰的危機。（歐新社）

2020-04-24 22:11:40

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本的武漢肺炎（COVID-19）疫情吃緊，尤其是醫療院所院內感染情況嚴重，加重醫療崩潰的危機，日本放送協會（NHK）統計全國大約有60家醫療院所發生院內感染，超過千人以上患者和醫療人員感染，其中醫療從業人員佔半數，一名東京的護理師向NHK表示，只要有一名護理師感染，所有接觸的人都要隔離，護理人員不足，不知何時能輪班，她感覺院內早已醫療崩潰。

至截稿為止，日本今天新增431人確診，國內感染人數累計1萬2846人，新增死亡14人，累計342人死亡。

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NHK統計至21日為止，全國約有60家醫療院所發生院內感染，共有1086名患者和醫療從業人員確診，其中醫療從業人員含109名醫師和181名護理師在內共513人感染。院內感染人數以東京和大阪最嚴重，東京佔454人，大阪則有155人。

大阪近日也出現已確診感染的護理人員，被要求值夜的問題，綜合日媒報導，大阪生野區家復健醫院，14日出現院內感染，目前至少有128名患者和醫護人員確診。一名護理師在20日確診感染，但院方以找不到人代班為由，要求這名護理師繼續值完夜班，經過保健所介入指導，隔天才讓護理師返家，但院方在21日要求另一名已確診並居家療養的護理師返院值夜班，此事引起大阪府知事吉村洋文重視，表示這是一大問題，要求保健所進行徹查。

一名服務於東京醫療機關的女性護理師，今天也向NHK現身說法，希望讓大家了解醫療現場的實況，這名護理師服務的醫院在上個月發生院內感染，她表示，感染是從病棟的患者開始，接著開始進行院內調查，感染者也接連出現，自己也狀態不明的情況下繼續工作，心中充滿恐懼。她表示，以前使用的防護服是每換一名患者就換一套，現在每天能使用的防護服非常有限，有時使用雨衣代替，使用塑膠袋黏一黏從頭包到腳應急。

因為院內感染發生，院內一般患者被轉出，外來看診業務也停止，光是應付院內感染就已經忙不過來，只有一名護理師確診，接觸的護理師也要立即隔離，人手缺乏，醫護人員不知可時才能輪班，她覺得服務的醫院早已醫療崩潰，不過即使如此，這名護理師仍表示，同事們均期待能要看到所有患者均恢復健康的一天，不會輕言辭職。

對於醫院防疫物資短缺的問題，日本首相安倍晉三在今天的政府對策本部會議中下令，醫療用的口罩、防護服等將由政府統籌優先分配給醫療院所使用，利用網路調查全國醫療用物資的庫存情況，只要有醫療院所庫存少於一週用量即由政府緊急補充物資。

日本從本週末起將面臨最長12天的黃金週長假，各地方政府已呼籲民眾待在家裡，東北六縣加新潟縣今天宣布共同宣言，避免民眾跨縣移動，其他部分地方政府則將對入縣民眾進行體溫檢測，或是封鎖觀光區以避免人潮湧入。

東京都知事小池百合子昨天呼籲民眾，以每三天一次的方式減少去超市及商店街採購頻率，結果受到預期效應的影響，今天東京都多家超市爆出長假前的採買人潮。

大阪市長松井一郎昨天也提出以生日月份奇偶數區分輪流上超市，他還建議這段時間最好由男性上街採購日用品，因為女性購物總是猶豫不決，很花時間。不過，這段發言被認為有性別歧視之嫌，今天引來外國媒體的非議，松井解釋他並無性別歧視的用意，只是在他家就是這樣，他太太逛超市總是一邊考慮有沒有需要，當天菜單是什麼，男性就是照指示採購比較不花時間。

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