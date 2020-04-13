武漢肺炎》雪上加霜！日本至少8醫院爆發院內感染

日本產經新聞統計，日本國內至少有八家醫院發生十人上以院內感染。（取自產經新聞）

2020-04-13 23:00:14

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本各地醫院陸續傳出醫院發生武漢肺炎（COVID-19）院內感染的情況，繼昨天東京中野江古田醫院出現超過九十人確診之後，今天富山市的市立醫院也有十六人確診，日媒統計，目前全國至少有八家醫院發生十人以上群聚感染，其中有四家位於東京，對於醫療人力日漸吃緊的當下，無疑是雪上加霜。

至截稿為止，日本今天新增二八八人確診，國內感染人數累計七六八二人，新增五人死亡，累計死亡人數一四三人。其中東京今天新增九十一人確診，相隔五天以來，人數首次少於百人，東京從八日起確診人數天天破百，十一日甚至高達一九七人，目前東京確診人數累計為二一五八人。

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東京疫情擴大，最令人擔憂的除了感染來源不明者的比例極高之外，醫院發生院內感染的情況也頗為嚴重。十二日公布的一六六名確診者中有近九十人為醫院群聚感染者。

日本產經新聞整理，目前全國發生院內感染的醫院至少有八家，其中四家位於東京，包括位於台東區的永壽綜合醫院，群聚感染大約於三月上旬發生，目前已有超過一八○名住院患者及醫療人員確診，二十多人死亡。位於新宿區的慶應大學附屬醫院則因接受了永壽的轉院者也遭至波及，該院四十名實習醫生在缺乏警覺意識下，上月底還舉辦了「結業趴」結果導致了十八人群聚感染。

東京另兩家醫院，一間是位於中野區的中野江古田醫院，本月五日發現五名患者感染之後，院內疫情開始擴散，至十三日為止已確定有九十二名住院患者和醫療人員確診，懷疑感染源頭可能是前來就診的無症狀患者。另一家位於港區的東京慈惠會醫大醫院，本月初確定有六名患者和醫療人員確診。

除了一般醫院外，政府指定的感染症指定醫療機關也相繼淪陷，位於神戶市的神戶市立醫療中心中央市民醫院接受了五十名武漢肺炎患者，結果卻出現院內感染，目前已有十三名入院的一般患者和醫療人員感染，上百名職員居家檢疫。富山市市民醫院也是感染症指定醫療機關，先前出現三名護理師確診，昨天再添十三名入院患者和醫療人員感染。

位於大分市的大分醫療中心已有二十四人確診，院方用來記錄患者病歷的平板電腦，被懷疑可能在醫師與護理師傳遞間成為傳染途徑。北九州市的新小文字醫院，在本月初也確定有十七名醫療人員感染。

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