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    武漢肺炎》東京再添161例確診 政府呼籲黃金週「宅在家」

    日本東京今日再增161例，累計確診達3733例，為日本確診數最多的地方。對此，東京知事小池百合子將4月25到5月6日日本「黃金週」結束的那天為止，定為共計12天的「宅在家週」，希望民眾減少外出活動。圖為日本去年黃金週旅遊盛況。（歐新社檔案照）

    日本東京今日再增161例，累計確診達3733例，為日本確診數最多的地方。對此，東京知事小池百合子將4月25到5月6日日本「黃金週」結束的那天為止，定為共計12天的「宅在家週」，希望民眾減少外出活動。圖為日本去年黃金週旅遊盛況。（歐新社檔案照）

    2020-04-24 17:33:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，日本東京今日再增161例，累計確診達3733例，為日本確診數最多的地方。對此，東京知事小池百合子將4月25到5月6日「黃金週」結束的那天為止，定為共計12天的「宅在家週」，希望民眾減少外出活動。

    NHK引述消息人士報導，東京今日證實有161人感染，目前共計3733人確診。4月29日到5月6日為日本今年為期8天的「黃金週」，為了避免人群聚集造成疫情擴散，小池百合子今日在東京都廳召開線上會議，鼓勵市民及企業，將4月25日到5月6日訂為12天的「宅在家週」，呼籲民眾在這段期間待在家中，不要外出。

    為了減少民眾蜂擁至超市、賣場購物，小池百合子昨日也提出「3天採買1次」的構想，希望減少人流；另外，也呼籲傳統商店街能夠自主休假，減少人力安排，政府將為此提供補貼。

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