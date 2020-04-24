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不畏疫情！日本「柏青哥」人擠人 顧客哀：沒工作沒事做

日本柏青哥店（小鋼珠店）在武漢肺炎疫情籠罩下，仍然人滿為患。（路透）

日本柏青哥店（小鋼珠店）在武漢肺炎疫情籠罩下，仍然人滿為患。（路透）

2020-04-24 15:10:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，日本疫情嚴峻，隨著「緊急事態宣言」發布，疫情衝擊之下，許多人也因此失業，不過俗稱「柏青哥」的小鋼珠店似乎卻比起平常時候更多客人光顧，甚至有店家出現「人滿為患」景況，讓不少人擔心這些柏青哥店恐怕成為防疫破口。

《路透》報導，就在日本發布「緊急事態宣言」之後，許多商店因此關閉，不過部分柏青哥店仍不顧禁令持續營業，使各界擔憂這些遊戲賭博店，可能影響政府對抗武漢肺炎疫情的努力。

日本街道上經常可見一間間的柏青哥店（小鋼珠店），裡面有一排排小鋼珠賭博機，玩家們則肩並肩坐在遊戲機前專心打小鋼珠，不過室內密閉空間再加上人潮擁擠，恐怕成為防疫破口。

一名22歲的餐廳老闆在東京一間柏青哥店表示，這裡比平常還要擁擠。他認為，現在會待在柏青哥店的人，應該都是沒工作、也沒地方可以去，只好來打柏青哥，「因為它們還在營業」。

柏青哥店在日本大受歡迎，這也對日本官員形成巨大的防疫壓力。日本經濟再生大臣西村康稔日前表示，正考慮會對不遵守法令的柏青哥店祭出手段，例如公開名單。

日本兩大柏青哥連鎖集團「丸韓」和「Dynam」表示，他們現在有超過一半的分店已經關閉，並且會在持續營業的分店採取預防措施。「Dynam」發言人說，店內所有遊戲機都會用酒精消毒，不過每個地方情況不一，所以社交距離會由各分店決定。

部分消費者也認為，武漢肺炎疫讓柏青哥店暫停營業，情有可原，但柏青哥店老闆則認為，在疫情過去之後，他們可能難以再站起來，因為關店之後將面臨破產的風險。

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