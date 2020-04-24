武漢肺炎》隔離中心又髒又擠 印度人爆氣「逃亡」

印度許多隔離中心被指控衛生條件極差且過於擁擠，造成民眾頻頻試圖脫逃。圖為印度隔離中心示意圖。（路透）

2020-04-24 22:24:21

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，印度政府設立隔離中心，將無症狀感染者、接觸者以及曾出國旅行的民眾送入隔離14天；但由於人數過多，許多被隔離的民眾抱怨隔離中心「衛生條件差且根本無法維持社交距離」，不斷有人試圖逃走。

《路透》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）3月24日晚間臨時宣布全國封鎖21天，造成印度打工族被迫失業又無法返家；由於沒有收入和住所，這些移工試圖從德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、阿默達巴德（Ahmedabad）等大城市逃出，試圖返鄉，但他們還是被警察抓回隔離中心。

請繼續往下閱讀...

但負責的政府官員近期表示，根本應付不來，孟買市副市長赫曼吉（Hemangi Worlikar）崩潰道：「我快被各種需求淹沒了！」她說，民眾不斷要求更好的床鋪與乾淨的洗手間，「但我只能告訴他們『請冷靜一下』」；另一位內政部官員說，由於惡劣的衛生環境無法獲得改善讓隔離者「越來越不爽」，自4月16日開始，隔離者已在隔離中心與疫管人員發生了27起衝突。

印度北方邦蘇坦普爾（Sultanpur）的隔離中心也因衛生環境惡劣，導致25名隔離者與疫管人員爆發衝突後逃逸，但警方隨後將逃走者全部逮回；第一線的醫生也指控隔離中心只有不新鮮的食物、骯髒的衛浴以及嚴重不足的床單，另一位被隔離的裁縫師阿席塔（Ishita Debnath）說，她在加爾各答（Kolkata）的社區禮堂中被隔離，多達80名女人共用2間廁所，「我們像牛一樣擠在一起」。

印度政府今天（4月24日）公布的數據顯示，印度已累積2萬3706武漢肺炎病例，且隨病毒檢測的加速，「未來隔離中心的工作量恐怕只多不減」，當局強調，將盡一切努力，請民眾務必有耐心。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法