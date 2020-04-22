武漢肺炎》中國快篩試劑又出包 印度要求各邦暫停使用

印度醫學機構要求各邦暫停使用準確性有疑慮的快篩。圖為穿著防護衣的印度衛生工作者。（路透）

2020-04-22 19:26:21

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（COVID-19）全球大流行之際，中國出口的快篩試劑頻傳問題，印度醫學機構現在也要求各邦暫停使用這種準確性有疑慮的快篩。

綜合外媒報導，因為檢測設備和醫護防護裝備有限，印度在以標準鼻咽拭子檢測找出武漢肺炎患者方面落後許多國家。本月初，印度衛生當局批准抽血抗體檢測，以加快篩查工作的速度，並向中國訂購了超過5億個快篩試劑盒，已進口近100萬組。

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但是，至少有3個邦對快篩試劑表示不滿，拉賈斯坦邦（Rajasthan）則拒絕使用，當地衛生官員說，抗體檢測和鼻咽拭子檢測在某些情況下產生矛盾的結果，令人懷疑可靠性。拉賈斯坦邦的官員說，快篩試劑在該邦的準確率只有5％，他們用這些快篩試劑盒檢測已確診的患者，結果卻出現陰性。

印度醫學研究理事會（ICMR）流行病學負責人RR Gangakhedkar博士表示，由於篩檢結果互相矛盾，ICMR要求各邦未來2天停止抗體檢測，衛生專家將對設備進行驗證。ICMR也表示，他們一直警告不要將快篩試劑廣泛用於武漢肺炎的主要「診斷工具」。

根據政府數據，印度迄今已有1萬9983例武漢肺炎去確診病例，其中640人死亡。官員表示，一旦5月3日解除將近6週的封鎖令，感染人數可能會上升。

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