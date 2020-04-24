日本藝術家奈良美智謝台灣送口罩 釣到小英、林佳龍
〔即時新聞／綜合報導〕近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。而日本藝術家與台灣政治家的熱絡互動，也讓日、台網友紛紛直呼，「台日友好！」
武漢肺炎肆虐全球，台灣積極對外提供防疫知識與經驗，捐贈日本的口罩支援各國對抗疫情。對此，奈良美智23日在推特發文，以繁體華語直呼，「多謝你的口罩！和、我喜歡這張圖片！（我喜歡你的貓！）」，並表示自己很欣賞蔡英文推特大頭貼的照片，該大頭貼為蔡英文與其愛貓蔡想想的合照。
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對此，蔡英文以日文回覆，並介紹想想的英文名字是「Cookie」，很喜歡跟總統一起開會，最後再附上想想的特寫獨照。
對此，奈良美智再以全文的繁體華語回覆，「蔡英文總統，謝謝您的回信。請繼續在您的工作崗位上努力。請代我向cookie問好。度過這次的困難之後，我期待能在台灣舉辦大型的展覽會。追記：cookie在會議中似乎不會想睡覺呢！」
另外，奈良美智又以日文發文分享心情，並在文中表示，蔡英文總統令自己留下深刻印象，其實自己有很多場在台灣的展覽與演講，但很沮喪的是，因為疫情而導致計畫無法如期進行。而後，奈良美智再轉推網友所提供關於蔡英文愛貓、愛狗們的日文版介紹影片，並謝謝網友熱心提供。
此外，交通部長林佳龍也留言致意，「您的家鄉青森縣，此時櫻花盛開。我們正在為日本的所有人祈禱，希望您平安。讓我們一起克服這種病毒，並參觀彼此的家鄉」。
對此，奈良美智回覆，「林佳龍先生，我去過台灣十次以上，也有很多台灣朋友。我想念爌肉飯。租車自駕到台灣山區旅行是我重要的回憶。希望有一天可以幫助台灣與日本藉由藝術文化連結在一起」。對此，林佳龍再以日文回覆，「我也喜歡爌肉飯，期待台灣與日本的藝術文化交流」。
日、台網友紛紛直呼，「是真的總統女士」、「台日友好」、「日本加油！」、「（台灣日本一緒に頑張りましょう！）」、「台日友好，台日平安。」；網友也紛紛直呼，圍繞著藝術、美食與貓的另類外交互動超可愛。
わたしのネコはCookie というんですけど、いっしょに会議に出るのが好きみたいです。 pic.twitter.com/U9eMDP8GDu— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） April 24, 2020