為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本藝術家奈良美智謝台灣送口罩 釣到小英、林佳龍

近來，日本當代藝術家奈良美智因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

近來，日本當代藝術家奈良美智因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

2020-04-25 00:48:30

〔即時新聞／綜合報導〕近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。而日本藝術家與台灣政治家的熱絡互動，也讓日、台網友紛紛直呼，「台日友好！」

武漢肺炎肆虐全球，台灣積極對外提供防疫知識與經驗，捐贈日本的口罩支援各國對抗疫情。對此，奈良美智23日在推特發文，以繁體華語直呼，「多謝你的口罩！和、我喜歡這張圖片！（我喜歡你的貓！）」，並表示自己很欣賞蔡英文推特大頭貼的照片，該大頭貼為蔡英文與其愛貓蔡想想的合照。

對此，蔡英文以日文回覆，並介紹想想的英文名字是「Cookie」，很喜歡跟總統一起開會，最後再附上想想的特寫獨照。

對此，奈良美智再以全文的繁體華語回覆，「蔡英文總統，謝謝您的回信。請繼續在您的工作崗位上努力。請代我向cookie問好。度過這次的困難之後，我期待能在台灣舉辦大型的展覽會。追記：cookie在會議中似乎不會想睡覺呢！」

另外，奈良美智又以日文發文分享心情，並在文中表示，蔡英文總統令自己留下深刻印象，其實自己有很多場在台灣的展覽與演講，但很沮喪的是，因為疫情而導致計畫無法如期進行。而後，奈良美智再轉推網友所提供關於蔡英文愛貓、愛狗們的日文版介紹影片，並謝謝網友熱心提供。

此外，交通部長林佳龍也留言致意，「您的家鄉青森縣，此時櫻花盛開。我們正在為日本的所有人祈禱，希望您平安。讓我們一起克服這種病毒，並參觀彼此的家鄉」。

對此，奈良美智回覆，「林佳龍先生，我去過台灣十次以上，也有很多台灣朋友。我想念爌肉飯。租車自駕到台灣山區旅行是我重要的回憶。希望有一天可以幫助台灣與日本藉由藝術文化連結在一起」。對此，林佳龍再以日文回覆，「我也喜歡爌肉飯，期待台灣與日本的藝術文化交流」。

日、台網友紛紛直呼，「是真的總統女士」、「台日友好」、「日本加油！」、「（台灣日本一緒に頑張りましょう！）」、「台日友好，台日平安。」；網友也紛紛直呼，圍繞著藝術、美食與貓的另類外交互動超可愛。

近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

蔡英文回覆。（圖擷取自推特）

蔡英文回覆。（圖擷取自推特）

奈良美智與林佳龍在推特上互動。（圖擷取自推特）

奈良美智與林佳龍在推特上互動。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》累計13571例確診 在日鄉民親訴「日本有多危險」
2020-04-25 00:16

武漢肺炎》累計13571例確診 在日鄉民親訴「日本有多危險」
武漢肺炎》以台灣人為榮！正妹留學生痊癒出院 落淚道感謝
2020-04-24 23:59

武漢肺炎》以台灣人為榮！正妹留學生痊癒出院 落淚道感謝
無懼疫情！【冠東城】潛銷拿下超房產人氣王

無懼疫情！【冠東城】潛銷拿下超房產人氣王
武漢肺炎》為什麼台灣不普篩？陳其邁超精闢分析
2020-04-24 23:00

武漢肺炎》為什麼台灣不普篩？陳其邁超精闢分析
武漢肺炎》配給布口罩瑕疵品太多 日本政府暫停配送
2020-04-24 22:51

武漢肺炎》配給布口罩瑕疵品太多 日本政府暫停配送
中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅

中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅
有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
2020-04-23 18:55

有洋蔥！ 各國政要名人讚揚台灣防疫 影片最後一幕逼哭網友
台捐200萬口罩抵成田機場 日網友紛感謝：應向台灣學習！
2020-04-21 12:53

台捐200萬口罩抵成田機場 日網友紛感謝：應向台灣學習！
國際今日熱門
2020-04-24 06:05

救命反致命？紐約武肺重症使用呼吸器死亡率88％

2020-04-24 07:19

廢除一帶一路協議 坦尚尼亞總統直言：只有醉漢才接受

2020-04-24 02:35

蓬佩奧：美國可能不再恢復金援世衛

2020-04-24 05:30

趁病毒肆虐全球 霸凌台港// 美卿籲國際究責中國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播