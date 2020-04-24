日本藝術家奈良美智謝台灣送口罩 釣到小英、林佳龍

近來，日本當代藝術家奈良美智因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

2020-04-25 00:48:30

〔即時新聞／綜合報導〕近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。而日本藝術家與台灣政治家的熱絡互動，也讓日、台網友紛紛直呼，「台日友好！」

武漢肺炎肆虐全球，台灣積極對外提供防疫知識與經驗，捐贈日本的口罩支援各國對抗疫情。對此，奈良美智23日在推特發文，以繁體華語直呼，「多謝你的口罩！和、我喜歡這張圖片！（我喜歡你的貓！）」，並表示自己很欣賞蔡英文推特大頭貼的照片，該大頭貼為蔡英文與其愛貓蔡想想的合照。

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對此，蔡英文以日文回覆，並介紹想想的英文名字是「Cookie」，很喜歡跟總統一起開會，最後再附上想想的特寫獨照。

對此，奈良美智再以全文的繁體華語回覆，「蔡英文總統，謝謝您的回信。請繼續在您的工作崗位上努力。請代我向cookie問好。度過這次的困難之後，我期待能在台灣舉辦大型的展覽會。追記：cookie在會議中似乎不會想睡覺呢！」

另外，奈良美智又以日文發文分享心情，並在文中表示，蔡英文總統令自己留下深刻印象，其實自己有很多場在台灣的展覽與演講，但很沮喪的是，因為疫情而導致計畫無法如期進行。而後，奈良美智再轉推網友所提供關於蔡英文愛貓、愛狗們的日文版介紹影片，並謝謝網友熱心提供。

此外，交通部長林佳龍也留言致意，「您的家鄉青森縣，此時櫻花盛開。我們正在為日本的所有人祈禱，希望您平安。讓我們一起克服這種病毒，並參觀彼此的家鄉」。

對此，奈良美智回覆，「林佳龍先生，我去過台灣十次以上，也有很多台灣朋友。我想念爌肉飯。租車自駕到台灣山區旅行是我重要的回憶。希望有一天可以幫助台灣與日本藉由藝術文化連結在一起」。對此，林佳龍再以日文回覆，「我也喜歡爌肉飯，期待台灣與日本的藝術文化交流」。

日、台網友紛紛直呼，「是真的總統女士」、「台日友好」、「日本加油！」、「（台灣日本一緒に頑張りましょう！）」、「台日友好，台日平安。」；網友也紛紛直呼，圍繞著藝術、美食與貓的另類外交互動超可愛。

近來，日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）因一則向台灣總統致謝贈與口罩的推特貼文，意外製造了總統蔡英文與交通部長林佳龍在推特上的交流。（圖擷取自推特）

蔡英文回覆。（圖擷取自推特）

奈良美智與林佳龍在推特上互動。（圖擷取自推特）

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