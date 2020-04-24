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    武漢肺炎》累計13571例確診 在日鄉民親訴「日本有多危險」

    有居住在日本的台灣鄉民在社群平台發文說，「讓我來親身告訴你日本多危險」，引發台灣網友熱議。圖為日本東京街頭。（法新社）

    有居住在日本的台灣鄉民在社群平台發文說，「讓我來親身告訴你日本多危險」，引發台灣網友熱議。圖為日本東京街頭。（法新社）

    2020-04-25 00:16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，日本目前包含鑽石公主號，已經有13571人確診，日本日前已發布全國性的緊急宣言，東京都知事小池百合子也提出為期12天的「宅在家週」，呼籲民眾黃金週不要出門。對此，有居住在日本的台灣鄉民在社群平台發文說，「讓我來親身告訴你日本多危險」，引發台灣網友熱議。

    原PO鄉民24日在PTT發文 舉3件事為例，指出日本十分危險。第一，週末商店街照樣人滿為患，以東京中野區商店街為例，大概仍是平日台灣西門町的人潮量。第二，中野一間超市昨日有員工確診，然而消毒一天後，超市隔天照常營業，令人相當驚恐。

    第三件事，原PO指出，比起之前，雖然街上戴口罩行人的比例已經大幅上升，但是仍有人不戴口罩，更別說有人買不到口罩，只能戴防花粉作用的口罩了。而最令人在意的一點，除了中國近日爆發製造假冒台灣製的口罩外，日本各地手搖飲料店突然紛紛以昂貴的價格賣起口罩，大發日本國難財，引起討論。

    據了解，雖然日本政府目前禁止民眾高價轉售由藥妝店和網路通路購買的口罩，不過並未控管直接由製造商處購買的口罩，因此日本現在隨處可見手搖飲料店和體育用品店賣起來源不明、價格昂貴的口罩，只要在推特上搜尋「タピオカ マスク」 就能找到大量討論。

    然而，這類口罩的品質卻受到不少人質疑，儘管許多販賣口罩的商家聲稱商品絕對不是來自於中國，但不少日本網友在推特上信誓旦旦地說，「絕對是中國製造的」、「中國口罩換了日文標籤上架，還更貴了」、「我在口罩盒子上發現上面寫著『此口罩不是通過常規途徑購買的』，最好還是不要買吧」。

    原PO貼文下方，網友紛紛留言說，「保重，祝你平安」、「日本還沒認清防疫是國安等級的問題」、「覺得歐美還是最慘的，不戴口罩的人還是太多」、「日本真的很誇張，這樣就繼續營業了」、「口罩那個也太讓人驚恐了吧」。

    日本現在隨處可見手搖飲料店和體育用品店賣起口罩。（擷取自推特）

    日本現在隨處可見手搖飲料店和體育用品店賣起口罩。（擷取自推特）

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