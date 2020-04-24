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    武漢肺炎》配給布口罩瑕疵品太多 日本政府暫停配送

    日本政府才在4月17日開始進行全國每戶2個布口罩的配送工作，不料因為配送的因為瑕疵品太多，日本厚生勞動省只得宣布暫停口罩的配送工作，全面進行重新驗貨。圖為日本首相安倍晉三。（彭博）

    日本政府才在4月17日開始進行全國每戶2個布口罩的配送工作，不料因為配送的因為瑕疵品太多，日本厚生勞動省只得宣布暫停口罩的配送工作，全面進行重新驗貨。圖為日本首相安倍晉三。（彭博）

    2020-04-24 22:51:39

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府才在4月17日開始進行全國每戶2個布口罩的配送工作，不料因為瑕疵品太多，導致民怨更加沸騰，日本厚生勞動省只得宣布暫停口罩的配送工作，全面進行重新驗貨，而收到瑕疵品的家庭也可以寄回更換。

    根據《共同社》報導，日本政府先前先行發送給孕婦、老人照護機構的布口罩時，就有發現口罩發黑泛黃、甚至出現有頭髮、蟲屍等狀況，當時厚生勞動省（類似我國衛生福利部）在4月22日時強調是個案，「200萬個中只有200個有問題」；日本官房長官（類似我國總統府秘書長）菅義偉也表示，生產和流通過程中會出現瑕疵品，「但瑕疵品在發送前就會先淘汰」，強調發放計劃不變。

    結果日本政府在4月17日開始進行「每戶2個布口罩」的配送時，狀況還是沒有改善，這些瑕疵品布口罩不但出現汙垢，甚至也出現尺寸太小、縮水等狀況，讓原本就因為「2個布口罩政策」而不滿的民眾更加不爽，逼得日本政府先在21日表示暫停發送給孕婦、福利機構的布口罩，而今天（24日）更全面喊停，將重新對還沒送出的布口罩進行驗貨。

    原本日本政府投入高達466億日元（約新台幣130億元），預計在5月前向全日本5000萬戶家庭配送「每戶2個布口罩」，菅義偉在今天坦言，由於要進行重新驗貨的作業，可能無法在5月前配送完畢；厚生勞動省指出，布口罩的供貨商共有三家，皆交由中國、緬甸、越南三國代工，已要求供貨商將還未發送的口罩收回重新驗收，並加強品管機制，而收到瑕疵布口罩的單位，也可以退回政府作更換。

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