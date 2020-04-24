謠言終結站》武肺病患裝呼吸器很痛苦？醫生這樣說

德國醫護人員正在學習使用「呼吸器」。（路透）

2020-04-24 17:04:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，似是而非的消息也滿天飛。近來，網傳影片搭配文字宣稱「新冠病患安装呼吸器的過程極度痛苦」一事，影片內容經查證為「經皮氣切手術」，且該手術並非專屬新冠病患，「長期使用呼吸器」的病患經醫生專業判斷後皆可能施作。

近來，社群平台流傳影片搭配文字宣稱，「這部影片是新冠病患正在安装呼吸器，看這過程感覺極度痛苦難受啊！不要説一天給數千元，就算是給數萬元，任誰也不想要的...請眾弟兄姐妹不要輕敵，不要小看新冠病毒。祝福大家都平安！」

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，中國醫藥大學微生物學科主任兼感染科教授盧敏吉表示，這段影片是在加護病房做「經皮氣切手術」，醫生會從病患脖子開個洞，慢慢擴張，建立呼吸道管路，並非在安裝呼吸器。

報告提到，胸腔重症蘇一峰醫生表示，通常患有肺炎或是呼吸衰竭的病患，使用由鼻或嘴插管的呼吸器超過1個月以上後，就可以考慮氣切手術。盧敏吉補充，由於該手術並非專屬新冠病患，他無法判斷影片中的手術是否是對新冠病患施作，但是該影片內容為施作「經皮氣切手術」，並非為安裝呼吸器。因此，此傳言為「錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

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網傳謠言實為「經皮氣切手術」。（圖擷取自查核中心網頁）

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