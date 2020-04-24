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首頁　>　國際

認為金正恩命危報導不正確 川普：希望他沒事

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普。（歐新社）

2020-04-24 08:31:49

〔即時新聞／綜合報導〕外媒《CNN》日前報導，北韓領導人金正恩在接受手術後情況相當危急，但不少單位出面闢謠，美國總統川普今天也說，他認為該篇報導是不正確的。

《路透》報導，美國總統川普23日在白宮記者會表示，他認為金正恩重病相關報導是不正確的，但拒絕透露是否有跟北韓官員聯繫。川普指出，美國與北韓有良好關係，他自己與金正恩也有良好關係，希望金正恩沒事。

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