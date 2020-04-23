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    武漢肺炎》居家隔離牙痛無法就醫 男子拿「鉗子」自拔

    英國因武漢肺炎疫情至今仍在實施居家隔離，德文郡有名飛機維修師牙痛發作沒醫生可以看，於是拿出工作用的鉗子（見圖）在家「自行拔牙」，最終花費1.5小時，成功將牙齒拔除。（圖擷取自臉書 Helen Sayers）

    英國因武漢肺炎疫情至今仍在實施居家隔離，德文郡有名飛機維修師牙痛發作沒醫生可以看，於是拿出工作用的鉗子（見圖）在家「自行拔牙」，最終花費1.5小時，成功將牙齒拔除。（圖擷取自臉書 Helen Sayers）

    2020-04-23 20:15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎疫情嚴峻，至今仍在實施居家隔離，所有民眾非必要不得外出，近日，德文郡（Devon）有名飛機維修師牙痛發作，本想出門看診，但醫院目前只收治有呼吸道症狀的患者，他因疼痛難耐，竟拿出工作用的鉗子在家「自行拔牙」，最終花費1.5小時，成功將牙齒拔除。

    綜合外媒報導，英國德文郡的33歲爸爸泰勒（Billy Taylor）近2年有顆臼齒頻頻出狀況，雖看過多次牙醫，也已經接受根管治療，近期卻又開始牙痛，且情況迅速惡化，不但整個臉都腫起來，甚至引發偏頭痛。

    泰勒表示，「我打電話詢問我的牙醫是否能前往看診，但他們不太清楚，所以我又打給醫療協助專線，而他們告訴我，除非我有呼吸困難症狀，否則我無法前往醫院」，由於無法前往醫院，於是他突發奇想，「為什麼我不自己拔牙呢？」。

    隨後，泰勒便開始看youtube上的相關影片及了解拔牙風險，覺得可行後，特別找來11歲的兒子里奧（Leo）陪在他身邊，如果發生任何意外，能馬上幫他呼叫救護車。

    本業為飛機維修師的泰勒拿出平時工作用的「鉗子」當作拔牙工具，喝下一點威士忌鎮痛後，經過1.5小時的推拉，最終成功將那個牙齒拔除，雖拔完牙後，他的牙痛幾乎完全消失，但他並不建議其他人輕易嘗試，「一不小心就有可能造成更大的傷害」。

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