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    金正恩傳健康惡化 龐皮歐：無論誰當家 美國持續尋求非核化

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天表示，美國將持續尋求北韓非核化。（法新社）

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天表示，美國將持續尋求北韓非核化。（法新社）

    2020-04-23 15:27:23

    〔中央社〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天表示，儘管北韓領導人金正恩健康情況引發外界臆測，美國將持續尋求北韓非核化，無論平壤當局由誰當家。

    有報導指稱金正恩健康惡化，美國官員拒絕置評，南韓也淡化報導內容。美國總統川普被問及此事時表示不清楚，但希望金正恩一切都好。

    福斯新聞（Fox News）專訪提問時，龐皮歐表示他有見過金正恩有權有勢的胞妹金與正，「我確實有機會和她見過一兩次面，但挑戰依舊不變，目標依舊不變，無論誰當家都一樣」。

    金與正近來地位飆升，外界懷疑她有可能是接班人。龐皮歐重申美方立場，假如北韓領導階層放棄核武，當地人民將會有「更美好的未來」。「他們必須非核化。我們必須找到方法進行核實。實情就是這樣，無論由誰領導北韓。」

    法新社報導，龐皮歐2018年曾4度飛北韓，以在美國和北韓半個多世紀敵對狀態後，安排川普與金正恩之間的歷史性峰會。

    然而，兩方在美國11月大選前取得突破性進展的希望愈發渺茫，一來北韓持續試射飛彈，二來美國拒絕依照平壤要求於北韓實現完全非核化前解除制裁。

    多由脫北者經營的線上媒體「每日北韓」（Daily NK）稱，金正恩因抽菸抽太兇、體重過重、疲勞，本月稍早接受心血管治療；美國有線電視新聞網（CNN）同樣引述美國官員的話說，金正恩手術後「情況危急」。然而，南韓表示並未在北韓偵測到任何不尋常行動。

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