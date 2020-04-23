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白白胖胖的…金正恩童年照片曝光！

北韓領導人金正恩日前傳出術後性命垂危的消息，引起國際熱議，童年照片等往事再度成為媒體焦點。（歐新社）

北韓領導人金正恩日前傳出術後性命垂危的消息，引起國際熱議，童年照片等往事再度成為媒體焦點。（歐新社）

2020-04-23 15:11:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前傳出在接受心血管手術後，性命垂危的消息，引起國際熱議，金正恩至今沒有公開露面破除傳聞，讓他的生死之謎更加神秘。而在金正恩剛繼位之時，他的神秘過往也同樣成為了國際焦點，有媒體曝光好幾張金正恩童年照片，白白胖胖的模樣跟現在相比幾乎沒變，搭配上軍裝讓不少人直呼可愛。

綜合媒體報導，美國《美國公共廣播公司（PBS）》節目《Frontline》2014年曾專題報導金正恩，訪問其父金正日的御用日本廚師藤本健二，以及金正恩在瑞士留學時期的一位同窗，並公開好幾張金正恩童年時期的照片，讓大家一窺北韓領導人的神秘過往。照片中，金正恩的臉龐依舊是圓滾滾的模樣，只是多了一份稚氣，穿軍服的神態活脫像是個小大人。

2009年開始，金正日準備進行權利交接，北韓於2011年9月正式公布了金正恩的官方照片，當時他身高175公分、體重90公斤，外貌與金正日十分神似，藤本健二也曾說，比起二哥金正哲，金正日更喜歡長像自己的金正恩。金正恩接班後，體重一度飆升40公斤，加上抽菸和飲食習慣，就曾多次傳出他健康狀況不佳的消息，如今又被爆出開刀後有生命危險，如果為真，北韓的領導核心恐陷入風暴。

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