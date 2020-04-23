武漢肺炎》感謝有你！ 美國麥當勞提供第一線人員免費餐點

為感謝全美第一線工作人員及醫護人員對抗疫情無私奉獻，美國麥當宣佈將於4月22日（週三）至5月5日（週二）期間，提供免費「Thank You Meals」（感恩餐）。（美聯社）

2020-04-23 13:31:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎疫情持續蔓延，上週更傳出全美逾9千醫護人員染疫。對此，美國速食餐飲集團麥當勞為感謝無私奉獻的醫護人員及第一線工作人員，宣佈將於4月22日（週三）至5月5日（週二）期間，提供免費「Thank You Meals」（感恩餐）餐點兌換，支持為了民眾健康及安全而無私奉獻的第一線工作人員及醫護人員。

據《CNN》 報導，美國速食餐飲集團麥當勞在聲明中指出，「為了感謝所有在第一線守護我們健康及安全的醫護人員、警察、消防員、及護理人員。麥當勞將於4月22日（週三）至5月5日（週二）期間，提供免費的「Thank You Meals」（感恩餐），感謝他們無私奉獻」。

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《CNN》指出，麥當勞向第一線工作人員喊話，「你今天值得休息一下」，第一線工作人員、防護人員或醫護人員至活動店面後，可穿著制服或出示工作證明，兌換「Thank You Meals」（感恩餐）免費餐點，可外帶或透過得來速購買，不提供外送服務。不過即便如此，《CNN》仍於報導中提及，此舉有可能會增加感染風險，因為相關活動地點或餐廳將會聚集人潮。

在美國麥當勞的「Thank You Meals」（感恩餐）計畫中，每人每天可兌換1次，並於全時段提供部分主餐，早餐時段亦有提供麥當勞滿福堡，隨餐附上薯餅及茶或熱咖啡，其他時段則提供多種餐點供選，包含雙層吉事漢堡、6塊麥克雞或麥香魚堡，隨餐附上小份薯條以及軟性飲料包含茶及熱咖啡。

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