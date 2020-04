武漢肺炎》悲情人生…坐牢44年即將出獄 60歲囚犯染疫病逝

2020-04-22 20:32:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國武漢肺炎疫情持續擴散,近日,密西根州(Michigan)有個16歲入獄、已服刑44年的60歲囚犯,本來今年9月就能期滿出獄,卻不幸在獄中染疫,於上週病逝。

綜合外媒報導,美國密西根州囚犯加里森(William Garrison)在1976年、年僅16歲時犯下謀殺罪被判處「無期徒刑」,後因「禁止未成年人被判處無刑徒刑」的法律生效,今年1月被改判40至90年,將在9月4日期滿獲釋。

美國爆發武漢肺炎疫情後,「密西根州假釋委員會」曾在2月密西根州出現首例確診時批准加里森提前假釋出獄,但因他不願出獄後再受到相關單位監親,拒絕假釋,想等待期滿後獲得「真正的自由」。

隨著3月疫情愈來愈嚴重,獄方為了避免監獄發生大規模群聚感染,積極減少獄中人口,建議感染風險較高的高齡囚犯假釋出獄,而加里森也同意了,將在5月6日假釋出獄,卻還是不幸染疫於本月13日病逝。

監獄發言人高茨(Chris Gautz)指出,13日時,加里森的獄友注意到他因呼吸困難而求救,獄警緊急將他送醫治療,但他到醫院後就失去生命跡象,醫師替他進行屍檢,確診罹患武漢肺炎。

高茨也提到,截至20日晚間,同監獄1300名囚犯中已有81人確診武漢肺炎,但並未傳出其他死亡病例,而密西根州所有監獄的3萬8000名囚犯中,共有574人確診、其中21人死亡。

A Wayne County man sentenced to life in prison as a 16 yr old would’ve walked free this month after spending 4decades locked away. But just Wms away from his parole, he died of coronavirus.



William Garrison 60, died Monday, after being sent to the hospital from the prison. pic.twitter.com/dBaTDiRt3a