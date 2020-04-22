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武漢肺炎》悲情人生…坐牢44年即將出獄 60歲囚犯染疫病逝

美國武漢肺炎疫情持續擴散，近日，密西根州有個16歲入獄、已服刑44年的60歲男囚犯，本來今年9月就能期滿出獄，卻不幸在獄中染疫，於上週病逝。圖為監獄示意圖，與當事新聞無關。（歐新社）

美國武漢肺炎疫情持續擴散，近日，密西根州有個16歲入獄、已服刑44年的60歲男囚犯，本來今年9月就能期滿出獄，卻不幸在獄中染疫，於上週病逝。圖為監獄示意圖，與當事新聞無關。（歐新社）

2020-04-22 20:32:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎疫情持續擴散，近日，密西根州（Michigan）有個16歲入獄、已服刑44年的60歲囚犯，本來今年9月就能期滿出獄，卻不幸在獄中染疫，於上週病逝。

綜合外媒報導，美國密西根州囚犯加里森（William Garrison）在1976年、年僅16歲時犯下謀殺罪被判處「無期徒刑」，後因「禁止未成年人被判處無刑徒刑」的法律生效，今年1月被改判40至90年，將在9月4日期滿獲釋。

美國爆發武漢肺炎疫情後，「密西根州假釋委員會」曾在2月密西根州出現首例確診時批准加里森提前假釋出獄，但因他不願出獄後再受到相關單位監親，拒絕假釋，想等待期滿後獲得「真正的自由」。

隨著3月疫情愈來愈嚴重，獄方為了避免監獄發生大規模群聚感染，積極減少獄中人口，建議感染風險較高的高齡囚犯假釋出獄，而加里森也同意了，將在5月6日假釋出獄，卻還是不幸染疫於本月13日病逝。

監獄發言人高茨（Chris Gautz）指出，13日時，加里森的獄友注意到他因呼吸困難而求救，獄警緊急將他送醫治療，但他到醫院後就失去生命跡象，醫師替他進行屍檢，確診罹患武漢肺炎。

高茨也提到，截至20日晚間，同監獄1300名囚犯中已有81人確診武漢肺炎，但並未傳出其他死亡病例，而密西根州所有監獄的3萬8000名囚犯中，共有574人確診、其中21人死亡。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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