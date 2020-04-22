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武漢肺炎》中澳交鋒「病毒起源」 又為是否配合美國互罵

中國駐澳洲大使館發言人點名澳洲內政部長達頓「一定從華盛頓得到了指令，配合美國政府對中國的『宣傳戰』」。澳洲財政部長弗萊登伯格 （Josh Frydenberg）（圖）看不下去，怒批「毫無根據」。（澳聯社）

中國駐澳洲大使館發言人點名澳洲內政部長達頓「一定從華盛頓得到了指令，配合美國政府對中國的『宣傳戰』」。澳洲財政部長弗萊登伯格 （Josh Frydenberg）（圖）看不下去，怒批「毫無根據」。（澳聯社）

2020-04-22 10:26:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）和外交部長潘恩（Marise Payne）近日炮火一致，公開表示中國有義務提供更多的疫情資訊，並解釋病毒的起源。對此，中國駐澳洲大使館發言人在接受中國官媒採訪時指責澳洲部分官員「追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊」，甚至點名內政部長達頓「一定從華盛頓得到了指令，配合美國政府對中國的『宣傳戰』」，澳洲財政部長弗萊登伯格 （Josh Frydenberg）看不下去，怒批「毫無根據」。

綜合外媒報導，近年來中澳雙邊關係惡化，因疫情問題使雙方對立衝突不斷。日前澳洲內政部長和外交部長分別表示，中國政府需公開更多疫情資訊，並回答病毒的起源問題。對此，中國駐澳洲大使館發言人20日接受中國官媒《環球時報》採訪時表示，「澳大利亞某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌」，指責澳洲官員「追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊」，並稱「這進一步暴露了他們的偏執和無知，也充分展露了他們聽命於人、缺乏獨立的悲哀」。

此外，因內政部長達頓日前表示，美國政府正在調查病毒起源問題，而自己也認為中國的疫情資訊「需要更公開透明」。中國駐澳洲大使館發言人氣得跳腳，指責達頓「連所謂美方聲稱的文件都沒看過，為什麼他就急於表態要中國更加『透明』？」並說，「看來，他一定還從華盛頓得到了指令，配合美國政府對中國的『宣傳戰』」。

而澳洲財政部長弗萊登伯格 （Josh Frydenberg）也在今日回應中國駐澳洲大使館的發言，他說「我認為這是不受歡迎的，毫無根據的評論」。並說雖然中國是澳洲重要的貿易夥伴，他也希望雙方能繼續維持友好的貿易關係，但這不代表「澳洲將對此沉默」。弗萊登伯格強調「無論是內政部長、總理，或是我以及所有同事，想做的都是捍衛澳洲在任何領域的國家利益，而我們將繼續這樣做」。

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