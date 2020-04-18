武漢肺炎》哈爾濱確診數狂飆 18名高官「防控不力」下場慘

黑龍江省確診病例近日不斷增加，哈爾濱市的情況又特別嚴重，對此黑龍江省紀委監委17日發出通報，對哈爾濱市防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。圖為黑龍江省一景。（路透）

2020-04-18 22:15:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛健委今（18日）公布，中國新增27例確診病例，其中10例為本土病例（黑龍江7例，廣東2例，四川1例）。由於黑龍江省確診病例近日不斷增加，哈爾濱市的情況又特別嚴重，對此黑龍江省紀委監委17日發出通報，對哈爾濱市防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。

據中國國家衛生健康委員會公告，昨（17日）0時至24時期間，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，疑似病例5例，無症狀感染者54例。其中，黑龍江、廣東、四川3省紛現本土病例，依序為7例、2例、1例，54例無症狀感染者則依舊沒有公布地區。

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黑龍江省紀委監委17日晚間先行發出通報 ，表示哈爾濱市自4月9日以來新增確診病例26例、無症狀感染者19例，從疫情發展看，這是由境外輸入武漢肺炎既往感染者傳染、因家庭聚集及住院引發的疫情，暴露出哈爾濱市和哈爾濱醫科大學相關職能部門和黨員領導幹部、公職人員沒有切實履行好屬地領導責任、主體責任、主管責任、崗位責任，疫情管控措施存在漏洞，外防輸入、內防反彈工作不力，對責任人必須從嚴處理。

通報指出，經省紀委監委研究決定，給予哈爾濱市副市長、市應對武漢肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮陳遠飛政務記過處分；給予哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長，校應對武漢肺炎疫情工作領導小組副組長傅松濱黨內警告、政務記過處分等。

通報要求，中國各地各部門和全體黨員幹部都要以被通報處分的黨員幹部、公職人員為鑑戒，舉一反三，深入查擺，認真整改，時刻繃緊疫情防控這根弦，「為堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰提供堅強的紀律保障。」

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