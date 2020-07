武漢肺炎》疫情延燒人心惶惶 Facebook新增表情「Care」表關懷

2020-04-18 15:48:38

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情期間,在家中隔離防疫,不少朋友會選擇使用社群平台來解悶,作為全球大型社群平台,Facebook預計將新增貼文表情符號,除了讚、「大心」等6個表情外,將增添「care」選項,以供使用者對朋友傳遞關懷之意;新的表情符號預計將在下週正式上線,而「Messenger」內,愛心也將改版升級,讓使用者可以選擇以紫色跳動愛心傳遞心情。

Facebook改版後,現常駐的貼文表情共6種,除了讚以外,還有「大心」、「哇」、「嗚」等表情,以供使用者能更生動的在貼文中互動;事實上,Facebook曾推出「紫色小花」特殊符號慶祝母親節,也曾為婚姻平權添加「彩虹」表情以示支持,而武漢肺炎疫情證延燒,Facebook將再推出「care」表情,讓這個小符號代替使用者傳遞關懷。

這個預計將在下週上線的「care」表情是一個抱著愛心的小黃臉,在預覽動畫裡,可以見到新表情將「插隊」排進「大心」和「哈」之間,使用者可以讓它代替自己擁抱朋友,兼顧防疫工作與關心傳遞。

而Messenger內,使用者針對個別訊息傳達表情的功能中,「大心」將升級改為「紫色跳動愛心」,使用可以用長按的方式選擇是否切換新版。

針對這個小更新,據科技新聞網站《Techcrunch》引述Facebook一位發言人說法,「在這個充滿不確定性的時刻,我們希望人們可以表達他們對親朋好友的支持,讓親友們理解使用者關心著他們」。

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F