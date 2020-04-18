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    武漢肺炎》疫情延燒人心惶惶 Facebook新增表情「Care」表關懷

    Facebook預計將新增貼文表情符號「care」，Messenger也將愛心升級為紫色的跳動愛心。（翻攝@alexvoica推特）

    Facebook預計將新增貼文表情符號「care」，Messenger也將愛心升級為紫色的跳動愛心。（翻攝@alexvoica推特）

    2020-04-18 15:48:38

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情期間，在家中隔離防疫，不少朋友會選擇使用社群平台來解悶，作為全球大型社群平台，Facebook預計將新增貼文表情符號，除了讚、「大心」等6個表情外，將增添「care」選項，以供使用者對朋友傳遞關懷之意；新的表情符號預計將在下週正式上線，而「Messenger」內，愛心也將改版升級，讓使用者可以選擇以紫色跳動愛心傳遞心情。

    Facebook改版後，現常駐的貼文表情共6種，除了讚以外，還有「大心」、「哇」、「嗚」等表情，以供使用者能更生動的在貼文中互動；事實上，Facebook曾推出「紫色小花」特殊符號慶祝母親節，也曾為婚姻平權添加「彩虹」表情以示支持，而武漢肺炎疫情證延燒，Facebook將再推出「care」表情，讓這個小符號代替使用者傳遞關懷。

    這個預計將在下週上線的「care」表情是一個抱著愛心的小黃臉，在預覽動畫裡，可以見到新表情將「插隊」排進「大心」和「哈」之間，使用者可以讓它代替自己擁抱朋友，兼顧防疫工作與關心傳遞。

    而Messenger內，使用者針對個別訊息傳達表情的功能中，「大心」將升級改為「紫色跳動愛心」，使用可以用長按的方式選擇是否切換新版。

    針對這個小更新，據科技新聞網站《Techcrunch》引述Facebook一位發言人說法，「在這個充滿不確定性的時刻，我們希望人們可以表達他們對親朋好友的支持，讓親友們理解使用者關心著他們」。

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