〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約洋基隊老闆之一漢克·史坦布瑞納(Hank Steinbrenner)去世,享壽63歲。根據洋基隊14日發布的死訊,史坦布瑞納死於「長期健康問題」,外媒記者也表示,該健康問題與武漢肺炎(COVID-19)無關。

綜合媒體報導,漢克是已故洋基老老闆喬治(George Steinbrenner)的大兒子,他與弟弟海爾(Hal Steinbrenner)在2010年父親過世後一起掌管洋基王朝,但因健康問題,漢克先前已慢慢退居幕後,由海爾接管球隊日常運營。

漢克本月2日才剛滿63歲,在美國佛州清水市病逝。

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS