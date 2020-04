武漢肺炎》台灣再現零確診 歐盟代表讚：如同守住中國感染潮

2020-04-14 19:53:43

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情遍及全球,中央流行疫情指揮中心今(14)日指出,台灣睽違36天再次迎來0確診;對此,歐盟駐台代表高哲夫(Filip Grzegorzewski)盛讚,台灣成功控制第二波感染潮,就如先前守住第一波的中國感染潮一樣。

綜合媒體報導,指揮中心今天統計顯示,國內無新增確診病例,是繼上次3月9日零確診後,台灣再度單日無出現新確診病例;指揮官陳時中表示,值得高興一下,但仍要維持。

請繼續往下閱讀...

台灣上週啟動國際援助行動,對外捐出1000萬片口罩,歐洲經貿辦事處處長高哲夫9日在推特發文致意,他指稱,這是全球團結的最佳展現,感謝台灣快速交付口罩給歐盟受災嚴重國家,還宣布會向北歐、中歐和東歐進行第二次捐贈。

針對台灣時隔36天再現0確診,高哲夫今天在推特指出,「台灣今天0確診,是36天以來的首次,台灣已設法控制住境外歸國民眾的第二波感染潮,與守住第一波中國的感染潮如出一轍」。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

ZERO0️⃣ confirmed #Covid19 cases today in Taiwan, for the first time in 36 days.



Taiwan has managed to control the second wave of infections from people returning from abroad, in the same way it did with first wave of infections from China.