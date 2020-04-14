為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》台灣再現零確診 歐盟代表讚：如同守住中國感染潮

中央流行疫情指揮中心今天指出，台灣睽違36天再次迎來0確診；對此，歐盟駐台代表高哲夫盛讚，台灣成功控制第二波感染潮，就如先前守住第一波的中國感染潮一樣。（中央社）

中央流行疫情指揮中心今天指出，台灣睽違36天再次迎來0確診；對此，歐盟駐台代表高哲夫盛讚，台灣成功控制第二波感染潮，就如先前守住第一波的中國感染潮一樣。（中央社）

2020-04-14 19:53:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情遍及全球，中央流行疫情指揮中心今（14）日指出，台灣睽違36天再次迎來0確診；對此，歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）盛讚，台灣成功控制第二波感染潮，就如先前守住第一波的中國感染潮一樣。

綜合媒體報導，指揮中心今天統計顯示，國內無新增確診病例，是繼上次3月9日零確診後，台灣再度單日無出現新確診病例；指揮官陳時中表示，值得高興一下，但仍要維持。

台灣上週啟動國際援助行動，對外捐出1000萬片口罩，歐洲經貿辦事處處長高哲夫9日在推特發文致意，他指稱，這是全球團結的最佳展現，感謝台灣快速交付口罩給歐盟受災嚴重國家，還宣布會向北歐、中歐和東歐進行第二次捐贈。

針對台灣時隔36天再現0確診，高哲夫今天在推特指出，「台灣今天0確診，是36天以來的首次，台灣已設法控制住境外歸國民眾的第二波感染潮，與守住第一波中國的感染潮如出一轍」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台師大首例確診學生 三採陰性已出院
2020-04-14 18:07

武漢肺炎》台師大首例確診學生 三採陰性已出院
今天零確診 立委陳柏惟PO文「守成不易，繼續防疫」
2020-04-14 16:00

今天零確診 立委陳柏惟PO文「守成不易，繼續防疫」
「昭揚大郡」千坪基地換屋首選

「昭揚大郡」千坪基地換屋首選
睽違一個多月後再現零確診 陳時中：值得大家高興一下...
2020-04-14 14:21

睽違一個多月後再現零確診 陳時中：值得大家高興一下...
第二波口罩援歐儘快啟運！ 130萬片將捐瑞典等8國
2020-04-14 11:39

第二波口罩援歐儘快啟運！ 130萬片將捐瑞典等8國
全球買盤虎視眈眈 你還不趕快上車

全球買盤虎視眈眈 你還不趕快上車
18萬片口罩收到了！瓜地馬拉總統推特親謝台灣
2020-04-14 11:34

18萬片口罩收到了！瓜地馬拉總統推特親謝台灣
台贈荷60萬片口罩 官員：應讓這美麗國家加入WHO
2020-04-14 10:40

台贈荷60萬片口罩 官員：應讓這美麗國家加入WHO
國際今日熱門
2020-04-16 06:09

親中立場遭起底！ 明居正爆：譚德塞有共產黨背景 影片

2020-04-16 02:19

德國延長實施社交距離規定 部分商家下週恢復營業

2020-04-16 02:43

蓬佩奧與楊潔篪通話 呼籲中方資訊透明合作抗疫

2020-04-16 05:30

武肺病毒 可透過空調飛沫傳播

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播