出道32年！日本知名AV男優「獵豔帝王」驚傳罹癌

有「獵豔帝王」之稱的AV男優澤木和也在推特上坦承自己罹患食道癌及下咽癌，下週就要去化療了。（圖擷自推特）

2020-04-14 12:00:00

〔即時新聞／綜合報導〕由於新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情肆虐，令日本AV產業陷入停擺，不料又傳出日本知名的資深AV男優驚傳罹癌，有「獵豔帝王」（ナンパ帝王）之稱的澤木和也（沢木和也）在推特上坦承自己罹患食道癌及下咽癌，下週就要去化療了，許多AV男優、女優紛紛在其推特底下加油打氣。

澤木和也11日在推特上自爆，自己罹患了食道癌及下咽癌，而且癌症已經進入晚期無法進行手術，下週就要去化療了，雖然自己病情沒有必要對外透露，但覺得這樣默默消失好嗎？而決定向大眾公開病情，工作的事暫時先放一邊，希望以後能以父親的身分回歸家庭，見見兒子；消息一出震撼各界，許多AV男優、女優也紛紛留言祝福澤木和也。

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AV達人「一劍浣春秋」表示，聽到這消息真讓人遺憾，澤木和也有灰白的頭髮、黝黑的皮膚配上嚴肅的表情讓他一股成熟男人的魅力，是不可多得的大叔熟男男優，澤木入行很早，在1980年代AV界從草創到茁壯出力甚多，在AV界有片商量身打造「沢木和也のナンパ王国」系列讓他到處在街上打獵釣素人開房間，此外他也兼差去當牛郎，可說是第一代名利雙收的偶像男優。

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