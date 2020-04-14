出道32年！日本知名AV男優「獵豔帝王」驚傳罹癌
〔即時新聞／綜合報導〕由於新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情肆虐，令日本AV產業陷入停擺，不料又傳出日本知名的資深AV男優驚傳罹癌，有「獵豔帝王」（ナンパ帝王）之稱的澤木和也（沢木和也）在推特上坦承自己罹患食道癌及下咽癌，下週就要去化療了，許多AV男優、女優紛紛在其推特底下加油打氣。
澤木和也11日在推特上自爆，自己罹患了食道癌及下咽癌，而且癌症已經進入晚期無法進行手術，下週就要去化療了，雖然自己病情沒有必要對外透露，但覺得這樣默默消失好嗎？而決定向大眾公開病情，工作的事暫時先放一邊，希望以後能以父親的身分回歸家庭，見見兒子；消息一出震撼各界，許多AV男優、女優也紛紛留言祝福澤木和也。
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AV達人「一劍浣春秋」表示，聽到這消息真讓人遺憾，澤木和也有灰白的頭髮、黝黑的皮膚配上嚴肅的表情讓他一股成熟男人的魅力，是不可多得的大叔熟男男優，澤木入行很早，在1980年代AV界從草創到茁壯出力甚多，在AV界有片商量身打造「沢木和也のナンパ王国」系列讓他到處在街上打獵釣素人開房間，此外他也兼差去當牛郎，可說是第一代名利雙收的偶像男優。
公表します!— AV男優沢木和也 （@RYkyDVRDzpT5gHy） April 11, 2020
食道がん＋下咽頭がんにより来週には入院します。 食道がんが大分進んでいるので、手術の選択肢は無く化学放射線治療になります。 公表する必要は無かったかも知れないけど黙って消えて行くのは無いかな?って思いました。男優復帰は置いといて父親復帰を目指します。息子を見ていたい。 pic.twitter.com/3FjwN14PHD