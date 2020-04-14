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車諾比森林大火已燒11天！傳離核廢料儲藏區剩2公里...

車諾比核電廠附近發生森林大火，傳出火勢疑已延燒至放射性廢料處置場僅2公里之處。（美聯社）

車諾比核電廠附近發生森林大火，傳出火勢疑已延燒至放射性廢料處置場僅2公里之處。（美聯社）

2020-04-14 13:10:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭車諾比核電廠附近的禁區於本月4日發生森林大火，至今已延燒11天，有知情人士透露，這場大火距核電廠與放射性廢料儲藏區僅剩2公里。對此，烏克蘭國家緊急服務處表示，雖然控制火勢的難度很大，但禁區內的關鍵地點目前還沒有受到威脅。不過有綠色和平組織成員指出，這場大火的嚴重性超過了官方估計。

根據英媒《衛報》報導，這場森林大火已出動了300多名消防員進入禁區滅火，用了近400噸水也沒完全滅掉，有旅遊經營者指出，這場大火距核電廠與放射性廢料儲藏區僅剩1.24英里（約2公里），「情況非常危急」，烏克蘭緊急服務公共諮詢委員會的成員也指責政府掩蓋大火的嚴重性。

對此，烏克蘭國家緊急服務處表示，要控制火勢難度很大，但目前核電廠、放射性廢料儲藏區，以及禁區內的其他關鍵地點沒有受到威脅，呼籲人們保持冷靜。然而，綠色和平組織分部的1名成員告訴路透社，大火超過了烏克蘭的官方估計，可能構成健康風險。據悉，這場大火是當地人放火燒草的結果，烏克蘭議會於昨（13日）將縱火案的罰款提高至4500英鎊（約新台幣18萬元）以上，是原本的18倍。

對此，網友紛紛表示，「天啊，今年到底是怎麼了」、「好幾天了，還在燒」、「如果燒到放射性廢料會怎樣，恐怖」、「重點是消防員要在輻射超正常值的區域內滅火啊，好心疼」、「保佑平安無事」、「拜託了別再有傷亡了」。

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