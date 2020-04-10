為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》黑海爭霸！俄羅斯部署新型護衛艦 美軍機多次偵察

    俄羅斯開始在黑海部署戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦。（彭博）

    俄羅斯開始在黑海部署戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦。（彭博）

    2020-04-10 12:17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯開始在黑海部署戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦（22350型），艦上配有「口徑」與「縞瑪瑙」飛彈。專家分析，俄羅斯護衛艦將成為該地區的重要威懾力量，不過，美軍偵察機近來多次出動繞行黑海，其目標不言自明。

    據俄媒《消息報》報導，俄羅斯國防部消息人士透露，基本上已經決定要在黑海艦隊部署22350型護衛艦，為了容納這些船隻，黑海艦隊基地將增建基礎設施，例如軍用碼頭、軍火庫等等。

    軍事專家指出，俄國護衛艦將發揮重要的地緣政治作用，並從根本上改變該地區的軍事結構。專家表示，護衛艦的巡弋飛彈能夠瞄準羅馬尼亞的美國基地，使其成為黑海地區的強大威懾力量。

    22350型護衛艦配有A-192M型130毫米艦砲、縞瑪瑙超音速反艦飛彈，以及射程長達1500公里的口徑（Kalibr-NK）飛彈等武裝，同時還有遠程防空系統，在400公里範圍內可攔截飛機、直升機和來襲的飛彈。另外，護衛艦可能會增配Orlan-10無人機和無人船，提供偵查方面的作用。

    不過，許多紀錄航空軌跡的推特，都指出美國空軍RC-135W偵察機、美國海軍P-8A海上巡邏機等軍機近來多次起飛繞飛黑海，顯見美俄隱隱然又展開區域較勁。

    美國空軍RC-135偵察機近來多次繞行黑海。RC-135示意圖。（歐新社）

    美國空軍RC-135偵察機近來多次繞行黑海。RC-135示意圖。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》解放大黃蜂戰力 美軍再砸25億採購「魟魚」無人加油機
    2020-04-07 11:23

    軍情動態》解放大黃蜂戰力 美軍再砸25億採購「魟魚」無人加油機
    軍情動態》海軍戰力升級！美核動力潛艦「德拉瓦號」服役
    2020-04-07 09:35

    軍情動態》海軍戰力升級！美核動力潛艦「德拉瓦號」服役
    悅佳涵悅+ 八德捷運公園宅輕鬆入主

    悅佳涵悅+ 八德捷運公園宅輕鬆入主
    軍情動態》戰備無懼疫情！ 美艦在菲律賓海起降F-35、魚鷹機
    2020-04-03 11:21

    軍情動態》戰備無懼疫情！ 美艦在菲律賓海起降F-35、魚鷹機
    軍情動態》遠洋戰力升級！美兩棲登陸艦「勞德岱堡」下水
    2020-04-02 10:34

    軍情動態》遠洋戰力升級！美兩棲登陸艦「勞德岱堡」下水
    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍

    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍
    國際今日熱門
    2020-07-15 21:16

    耍賴到底！梁振英涉收1.9億拒調查拖到結案 香港議員斥：懦夫

    2020-07-15 21:48

    中國、蒙古傳鼠疫 美國也有松鼠出現染疫跡象

    2020-07-15 18:36

    武漢肺炎》疫情之下 英國百萬人戒菸創新高

    2020-07-15 19:28

    美總統候選人拜登活動致詞引用《毛語錄》！美國網友罵翻

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播