軍情動態》黑海爭霸！俄羅斯部署新型護衛艦 美軍機多次偵察

俄羅斯開始在黑海部署戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦。（彭博）

2020-04-10 12:17:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯開始在黑海部署戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦（22350型），艦上配有「口徑」與「縞瑪瑙」飛彈。專家分析，俄羅斯護衛艦將成為該地區的重要威懾力量，不過，美軍偵察機近來多次出動繞行黑海，其目標不言自明。

據俄媒《消息報》報導，俄羅斯國防部消息人士透露，基本上已經決定要在黑海艦隊部署22350型護衛艦，為了容納這些船隻，黑海艦隊基地將增建基礎設施，例如軍用碼頭、軍火庫等等。

請繼續往下閱讀...

軍事專家指出，俄國護衛艦將發揮重要的地緣政治作用，並從根本上改變該地區的軍事結構。專家表示，護衛艦的巡弋飛彈能夠瞄準羅馬尼亞的美國基地，使其成為黑海地區的強大威懾力量。

22350型護衛艦配有A-192M型130毫米艦砲、縞瑪瑙超音速反艦飛彈，以及射程長達1500公里的口徑（Kalibr-NK）飛彈等武裝，同時還有遠程防空系統，在400公里範圍內可攔截飛機、直升機和來襲的飛彈。另外，護衛艦可能會增配Orlan-10無人機和無人船，提供偵查方面的作用。

不過，許多紀錄航空軌跡的推特，都指出美國空軍RC-135W偵察機、美國海軍P-8A海上巡邏機等軍機近來多次起飛繞飛黑海，顯見美俄隱隱然又展開區域較勁。

美國空軍RC-135偵察機近來多次繞行黑海。RC-135示意圖。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法