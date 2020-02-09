感動！以為人類受困有蛇水池 紅毛猩猩伸援手搭救

印尼業餘攝影師Anil Prabhakar捕捉到大自然與人類互動珍貴的瞬間，一名紅毛猩猩向一名人類伸出援手。（照片擷取自太陽報）

2020-02-09 10:44:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名印尼業餘攝影師捕捉到大自然與人類互動珍貴的瞬間，一名紅毛猩猩向一名人類伸出援手，想要幫助他脫離有蛇的水池，這個善良的舉動讓人感到意外又驚喜，也呈現野生動物具有同理心的一面。

綜合外媒報導，印尼業餘攝影師Anil Prabhakar與朋友在婆羅洲（Borneo）一座森林保護區旅行時，意外拍到這張照片，並發表在Instagram。Anil Prabhakar表示，那名男子其實是負責該區保育工作「婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會」（Borneo Orangutan Survival Foundation）的員工，當時他在清理水池中的蛇，以保護猩猩們的安全。

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Anil Prabhakar表示，在拍到這張照片後，那名員工實際上婉拒了紅毛猩猩的援手，因為不知道它會如何反應，那名員工告訴他，「畢竟紅毛猩猩是野生動物，我們並不熟悉，這樣做也是在保護它們」。Anil Prabhakar說，整個過程大約持續3到4分鐘，「那一刻發生在我身上，真的感到非常高興」。

婆羅洲猩猩生存基金​​會是印尼非營利組織，成立於於1991年，旨在保護婆羅洲的猩猩及其棲息地。該基金會有400名員工，目前正照顧近650隻猩猩。

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