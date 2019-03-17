體內卡74顆空氣槍子彈 紅毛猩猩大難不死

2019-03-17 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼本月有一對紅毛猩猩母子被發現命懸一線，進行X光檢查後竟發現母猩猩體內卡有74顆空氣槍子彈，雖然如今母猩猩已經逐漸康復，但小猩猩後來卻因營養不良和脫水而不幸死亡。

據《法新社》報導，「自然保育中心」（BKSDA）和環保義工本月接獲通報，在亞齊特區（Aceh）蘇鐵素地造林地內有一隻身受重傷的30歲母猩猩倒臥在菠蘿蜜樹下，身旁還有一隻約1個月大的嬰兒。義工們將牠們送醫進行X光檢查，竟發現母猩猩體內有74顆空氣槍子彈，而小猩猩死於營養不良。

而在保育人員精心照顧1週後，這支被取名為「Hope」的母猩猩逐漸康復，也開始進食。保育中心局長薩普托（Sapto Aji Prabowo）指出，這2隻紅毛猩猩來到村民的農地，農地主人將牠們當成有害的動物，想辦法趕走。

報導指出，農場工人和村民有時會攻擊或驅趕紅毛猩猩，盜獵者則會捕獵紅毛猩猩並當成寵物出售。亞齊省保育局執法部門負責人則表示：「我們將調查這是否只是單一事件，還是有黑幫介入。」

國際自然保育聯盟（IUCN）將紅毛猩猩列為「極危」（Critically Endangered）物種，全球僅剩不到10萬隻。

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