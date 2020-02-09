外國公民死於武漢肺炎引外交緊張 美國民眾淡定

2020-02-09 00:45:02

〔中央社〕美國今天傳出首起公民因感染武漢肺炎死亡病例，這可能加劇對北京因應疫情措施不滿的外交緊張。儘管如此，天生樂觀的美國民眾仍淡定生活，並未改變生活步調。

美國大使館公布一名美國公民因感染俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），病逝湖北武漢市。由於這是第一起美國民眾感染武漢肺炎死亡病例，美國主要媒體昨天都在午夜前後推播這則快訊。與此同時，日本也傳出一名日籍男子在武漢病逝消息，他也疑似感染武漢肺炎。

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雖然首度有美國公民死於武漢肺炎，美國也對往來中國祭出旅遊限令，多家美國航空公司也暫停往返中國航班，但多數美國民眾的生活並未受到疫情影響，除了華人聚集的地區外，不論是地鐵、購物中心或旅遊景點，極少看到戴著口罩的民眾。

至於藥妝店裡的口罩雖然被搶購一空，但店員表示，上門詢問口罩的民眾多半是亞裔臉孔。但即使如此，他們進店買口罩時，自己也多半沒戴口罩。美國疾病管制暨預防中心（CDC）則多次呼籲民眾出入不需佩戴口罩，但鼓勵多洗手，咳嗽或打噴嚏時要記得以衣袖或手帕掩口鼻。

但北京在疫情防控上的能力隨著疫情不斷蔓延遭到質疑，特別是在疫情吹哨人、武漢醫師李文亮日前病逝消息傳出後，中國境內的憤怒與批評聲浪快速升高，美日公民傳出染病過世，讓這樣的不滿也開始在外交層面浮現。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在昨天的總統防疫工作小組記者會上就坦言，過去一個多月來，CDC一直希望能派遣專家到中國了解疫情並提供協助，但始終未獲得中國方面同意。能否成行，艾薩無奈表示，得由中國決定。

紐約時報（New York Times）指出，隨著新型冠狀病毒蔓延，與世界進行經濟與外交融合數十年的中國，正面臨日益增長的孤立感，包括美國在內的許多國家都對中國旅客祭出入境禁令，航空公司取消航班，對病毒的恐懼在某些地區加劇反華種族主義。

華盛頓郵報（Washington Post）也指出，李文亮的死敲響警鐘，許多政治觀察家認為這是中國共產黨多年來的最大挑戰之一。為了控制輿論，總部位於北京的Womin Technology利用來自100多個社群網站貼文編製一份「公眾情緒」報告給中共中央。

根據華盛頓郵報取得的這7頁文件，內容主要是分析大陸民眾對李文亮死亡的憤慨程度，並建議中共領導層「肯定」李文亮的貢獻，同時加緊阻止有害言論，並透過正面消息「轉移」公眾注意力。報告也指出，街頭集會的可能性較低，但警告地方當局要警惕，在發生任何動亂時應「果斷地應對」。（編輯：劉學源）

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