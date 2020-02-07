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武漢肺炎》封城後的武漢...外媒一探疫情「鬼城」面貌

中國武漢，已封城將近2週。（歐新社）

中國武漢，已封城將近2週。（歐新社）

2020-02-07 14:23:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了防堵武漢肺炎疫情，中國許多城市進行封城，其中疫情的核心地區中國武漢，已封城將近2週，對於當地人來說，日常生活由如靜止一般。

《紐約時報中文網》 記錄了現在的武漢景象，武漢是中國中部的工業大城，人口達1100萬，目前封城將近2週，人們在藥局前面排隊，但藥局門口貼著口罩、消毒劑、手套、溫度計已經售罄，人們也在食品店前排隊，買米、水果、蔬菜。報導指出，這是一場只有在專制中國才能想像出的大規模醫學實驗，也就是是否能透過將上千萬人以某種方式拘禁來阻止病毒傳播。

報導指出，許多居民說，他們1個月前還過著安穩的生活，但未來支離破碎，有人繼續正常的到戶外，有人則被無聊和恐懼困住。街上也有小狗遊蕩，主人可能在醫院，或是相信寵物會傳播病毒而將牠們遺棄。

報導表示，一名當地34歲的工人說，日常生活都停止了，只看到家人和手機，檢查日漸減少的食物儲備。而政府在街上試圖振奮人心，像是貼出寫著「不驚慌，不傳謠」的布條，或是播放安撫人心的消息。但人們對政府表示懷疑，認為是武漢官員害疫情失控。

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