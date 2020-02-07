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武漢肺炎》誤診武漢肺炎患者 天津一醫院封院973人隔離

天津市武清區人民醫院因發熱門診流程管理不當，導致全院封控，醫護、患者973人控管隔離。圖為示意圖。（歐新社）

天津市武清區人民醫院因發熱門診流程管理不當，導致全院封控，醫護、患者973人控管隔離。圖為示意圖。（歐新社）

2020-02-07 12:05:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，各國加強防疫，中國天津卻有醫院因門診流程不佳，導致全院封控。天津防控指揮部6日召開新聞發布會，宣布天津市武清區人民醫院因發熱門診管理發燒病患的應對不佳，醫護人員、患者共973人需控管隔離。

綜合中媒報導，一名田姓患者1日因發燒、咳嗽前往中國天津市武清區人民醫院發熱門診就醫，醫師診斷後判定為普通發燒患者，當日在呼吸內科住院治療。3日進行新型冠狀病毒核酸檢驗，4日結果顯示為弱陽性，5日再次取樣檢測，結果為陽性，成為該市第70例確診病患，隨後轉往海和醫院。

據報導，4日檢測結果為弱陽性後，天津市武清區防控指揮部立即啟動應急處置措施，封鎖患者所在病區及住院大樓。隨後人民醫院也進行封控，共973人被隔離，其中739人轉到集中隔離點進行觀察，234名患者則住院隔離治療。

武清區委常委、常務副區長吳麗祥表示，該事件對發熱門診管理流程帶來警惕和教訓，醫院對於發燒的病人應更加慎重。吳麗祥也指出，該名確診病患住院後和哥哥收治在同一病房，恐形成交叉感染。吳麗祥補充，發燒的患者如需進一步檢查，不應離開發熱門診的防護範圍，一定要與普通門診和病區隔離。

天津市級醫療救治專家組長吳琦表示，新疾病對醫師是全新的挑戰，診斷和治療上都帶來許多困難，因此醫護人員更應該保持警惕。

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