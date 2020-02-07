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武漢肺炎》吹哨者李文亮醫師病逝 網民怒罵中國「狗官」

最先揭露中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝。（圖擷取自微博）

最先揭露中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝。（圖擷取自微博）

2020-02-07 08:12:37

〔即時新聞／綜合報導〕最先揭露中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，許多網友痛罵湖北省官員「狗官」、「湖北政府欠李文亮醫生一個道歉」。

武漢中心醫院7日凌晨0時38分在官方微博發文，表示李文亮病危，院方正在全力搶救中。武漢中心醫院3時48分再發微博指出，李文亮在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2時58分去世。

消息傳出後，許多中國網友在微博相關新聞下方留言，大罵湖北省官員，「李醫生的去世了...你們要拿命償還！」、「向李文亮公開道歉！」、「還李文亮醫生一個公道！」、「李文亮醫生去世了 你們會心痛嘛！」、「湖北省領導武漢市領導全部槍斃吧，什麼垃圾，不作為亂作為」、「李文亮醫生死了你知道嗎？逮捕八位造謠者的人，你們情以何堪，心以何安？」、「請你們替李文亮受死」、「整個湖北省zf爛透了，害死多少人了？以後下18層地獄都便宜那些官員了」。

34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮去年12月30日在微信群組向同學披露武漢疑似出現嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的確診7例，是率先披露這項消息的8人之一，後來這8人卻被武漢政府以造謠、發布不實言論被約談，1月3日被警方要求簽下訓誡書。後來李文亮繼續執行醫師工作，1月8日收治一名青光眼的年長病患，1月10日自己開始咳嗽、1月11日發燒、1月12日住院，2月1日確診武漢肺炎，2月7日凌晨病逝。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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武漢中心醫院眼科醫師李文亮被指在網路上發布「不實言論」，今年1月3日被警方要求簽下「訓誡書」。（圖取自李文亮微博）

武漢中心醫院眼科醫師李文亮被指在網路上發布「不實言論」，今年1月3日被警方要求簽下「訓誡書」。（圖取自李文亮微博）

消息傳出後，許多中國網友在微博相關新聞下方留言，大罵湖北省官員，「李醫生的去世了...你們要拿命償還！」、「向李文亮公開道歉！」、「還李文亮醫生一個公道！」、「李文亮醫生去世了 你們會心痛嘛！」（圖擷取自微博）

消息傳出後，許多中國網友在微博相關新聞下方留言，大罵湖北省官員，「李醫生的去世了...你們要拿命償還！」、「向李文亮公開道歉！」、「還李文亮醫生一個公道！」、「李文亮醫生去世了 你們會心痛嘛！」（圖擷取自微博）

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