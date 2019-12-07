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美8歲女童探監遭脫衣搜身 維吉尼亞州緊急停止相關法令

一名8歲女童探監時被要求脫衣搜身，維吉尼亞州長諾瑟姆（Ralph Northam）宣布已暫停相關規定，並將進行調查。（美聯社）

一名8歲女童探監時被要求脫衣搜身，維吉尼亞州長諾瑟姆（Ralph Northam）宣布已暫停相關規定，並將進行調查。（美聯社）

2019-12-07 17:23:31

〔即時新聞／綜合報導〕維吉尼亞州一名8歲女童，至白金和教養中心（Buckingham correctional center）探望父親時，被要求脫衣搜身。維吉尼亞官員近日公開因未遵循適當程序而道歉，維吉尼亞州政府也緊急暫停實施相關規定。

綜合外媒報導，8歲的女童在父親女友皮爾曼（Diamond Peerman）的陪同下，前往探監。緝毒犬在檢查兩人時，發現異狀，因此獄卒要求對女童進行搜查。依規定，若須對未成年人進行脫衣搜查，須經過父母或法定監護人的同意。皮爾曼並非女童的法定監護人，因此無法合法地同意進行搜身。據報導，這名女童被兩名女警員哭著帶到浴室，並進行了搜身，包括被要求彎腰咳嗽。

維吉尼亞州矯正局發言人金尼（Lisa Kinney）聲明表示，授權進行搜查的工作人員無權這樣做，並將受到紀律處分。目前也已暫停對未成年人的政策，有待進一步審查。

女童的母親表示，過去每週末的探望，使得女兒與父親關係良好，但最近一次讓她傷痕累累。並補充，由於這一事件，女童將不再去探望她的父親。

維吉尼亞州長諾瑟姆（Ralph Northam）暫時中止了與未成年人有關的脫衣搜身政策。

諾瑟姆在聲明中表示，對這些報導深感不安，不僅是作為州長，同時作為兒科醫生和父親。目前已指示公共安全和國土安全部部長暫停這項政策，而國防部將立即對其程序進行調查和審查。

婦女權利律師托托雷洛（Nicole Tortoriello）表示，如果拒絕該侵入性搜索請求，則可能會永久或暫時中斷訪問特權。並認為這是一項非常強制性的政策。

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