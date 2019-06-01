美維吉尼亞洲槍擊案 官方確認凶嫌身分、公布12受難者名單

2019-06-01 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州今（1）晨傳重大槍擊案，凶嫌於維吉尼亞海灘市（Virginia Beach）市政大樓掃射，造成12人死亡、至少4人輕重傷，官方現已確認兇嫌身分，並公布12名受難者名單。

綜合媒體報導，維吉尼亞海灘市槍擊案，目前已確認凶嫌名為克拉德克（DeWayne Craddock），是一名心懷不滿的市府工程師，任職於市府公共設施部門15年，疑似負責當地道路計畫，鄰居以「安靜且不常笑」形容他。克拉德克於當地時間週五（31）下午持槍進入市政綜合大樓2號樓掃射。

報導指出，克拉德克造成12名受害者死亡，包括11名市府員工布朗（Laquita Brown）、加拉葛（Tara Gallagher）、蓋爾（Mary Louise Gayle）、古榭夫（Alexander Gusev）、尼克遜（Katherine Nixon）、奈托頓（Richard Nettleton）、凱利拉普（Christopher Kelly Rapp）、基斯考斯（Ryan Keith Cox）、哈迪（Joshua Hardy）、蘭格（Michelle Langer）以及威廉斯（Robert Williams）；另外1名受害者為工程承包商斯內林（Herbert Snelling）。

報導指出，該名單由市長漢森（Dave Hansen）公布，他表示：「這造成了永遠無法被填補的傷痛，今日我們只能默哀。」根據美國網站「槍枝暴力資料庫」（Gun Violence Archive）統計資料指出，這是美國「今年」第150起大宗槍擊案、槍枝暴力事件2萬2082件之一。

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