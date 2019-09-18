稚兒望著螢幕喊「爸爸」 監所人員都鼻酸了...

2019-09-18 23:26

〔記者吳政峰／台北報導〕矯正署上月首度邀請收容人的未成年子女參加「幸運草育樂營」，透過錄製影片的方式，讓小孩們在螢光幕前看到被收容的父母，不少牙牙學語的幼童們望著螢幕大喊「爸爸」，眼神殷切卻無法碰觸到爸爸的雙手，令現場監所人員感到鼻酸。

上月28日，桃園監獄在桃園市的巧克力共和國觀光工廠首度舉辦「幸運草育樂營－大手拉小手」活動，邀請北區基隆、宜蘭、大台北、桃園、新竹等地區的14個矯正機關收容人的未成年子女參加，主要是希望透過孩子們的支持，支持收容人在監服刑的心，讓他們有表現良好的動機，以及及早復歸社會的期望。

矯正機關先請收容人在監獄內拍攝影片與寫卡片，載明對小孩的思念、祝福與期許，於28日育樂營當天透過電視播放給孩子們看，許多稚兒望著螢幕大叫「爸爸，我在這裡」，卻無法飛奔上前抱著爸爸，情景讓監所人員深感不捨，但也請孩子們錄下對爸爸的思念，帶回監所讓收容人觀賞。

矯正署表示，許多收容人看到孩子們的影片之後，心情變得非常愉快，表現也更加積極，可見家庭支持是收容人內心最強烈的原動力，不少收容人還寫下「早日回家」等字眼，期許能早點回家陪小孩，不要再和親愛的家人分離。

矯正署指出，有些收容人是家庭的經濟支柱，入監後家人就變得更加弱勢，本次活動還特地對外勸募社會資源，提供這些家庭物資關懷、交通費補助，希望能協助度過難關。

矯正署強調，家人是收容人的重要支柱，透過親子間的互動與情感連結可協助收容人走上正軌，而收容人家庭也可透過育樂營感到外界溫暖，獲得所需要的關懷，雙向互助，不論對社會、收容人家屬、收容人來說，都是正向的結果。

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