安檢當眾逼脫緊身上衣 希思洛機場向劍橋女教授道歉

英國著名古典學家、劍橋大學教授瑪麗·比爾德（Mary Beard），PO文描述自己在希思洛機場（Heathrow Airport）過安檢時被安檢人員要求當眾脫掉緊身上衣的不悅經歷。（圖片擷取於Mary Beard社群媒體）

2019-10-31 23:53:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名古典學家、劍橋大學教授瑪麗·比爾德（Mary Beard）在昨（30）日個人社群媒體上發布了一則推文，表示自己在希思洛機場（Heathrow Airport）過安檢時被安檢人員要求當眾脫掉緊身上衣的不悅經歷。瑪麗並在推特表示，當她被要求這樣做時感受到了來自周圍陌生人的注目禮，充滿尷尬和好奇，而希思洛機場隨後也發表聲明向瑪麗鄭重道歉。

根據美國有線電視新聞網（CNN） 報導，「當他們要求我將緊身上衣（因安檢人員認為那是一件夾克）脫到內褲以下時，我感到有點錯愕。」隨後瑪麗在推特上寫道，她知道也能體諒安檢人員的這一舉動，因為「規矩就是規矩」，並且並沒有透露她是在哪一航廈遭受這般待遇，也不希望有工作人員為此受到苛責，只是這個舉動讓她覺得不太妥善。事後希思洛機場主管社交媒體的經理回覆了瑪麗的推文，向她道歉並表示會調查清楚是否有過度執行安檢人員的權力。

瑪麗透露，「機場的員工很有禮貌但也很堅持（要我脫下緊身上衣），我想他們也是秉公辦事，不想讓他們惹上麻煩。」許多網友則是質疑這一搜身的行為是否應在隱密的空間，而不是讓乘客有這種尷尬的體驗。

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希思洛機場一位發言人告訴CNN，「我們的同事努力確保飛行的安全，任何乘客都可能會被私下搜身。我們很抱歉沒有在隱密的空間做這件事（搜身）。」

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